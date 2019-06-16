高雄男同志相戀8年結婚　她從猶豫到支持：兒子撿到寶

▲高雄同志情侶陳宗廷、李耿宏16日在親友的祝福下步上紅毯。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

陳宗廷與李耿宏為同志情侶，16日在親友的祝福下完成結婚登記，並在梓官區宴客，2人長跑了8年，也互相得到彼此長輩的讚賞，李母稱讚2人是很棒的組合，更讚賞女婿的的心思比女生細膩，陳宗廷的母親則表示「讓孩子幸福也是大人的快樂」。

其實在2人交往的第一個星期，陳宗廷就帶著男友回家見母親，沒想到陳母認為「遇到了就接受」，她同時也肯定李耿宏，也祝福「只要他們就好，現在這個時代就不要在計較舊習俗」，陳母也曾陪著這對情人北上參加同志遊行。李耿宏母親則說，兒子是家裡的長孫、長子，由於責任相當重大，一開始也讓她很猶豫，但發現「宗廷比自己的兒子更體貼」後，也轉變想法，認為兩個人是很棒的組合、兒子撿到寶，宗庭心思比女生還細膩，態度從原本的低調轉為幫兒子說話，尤其今年同婚法案通過後讓她也「跟著開心」。

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李耿宏今年30歲，陳宗廷為37歲，2人都是高雄人，自從8年前各自結束了一段感情後，同時在交友網站上認識了對方，也因為雙方很喜歡運動於是約出來見面，沒想到居然都喜歡上對方；陳宗廷表示，雙方在個性上沒有很像，仍處於磨合的狀態，但沒放棄和對方溝通，也因此非常喜歡對方「願意溝通」這點。李耿宏則透露，「其實認識第二天就交往了」。