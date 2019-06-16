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《驚奇隊長》情節真實上演！越女花20萬「變造指紋」來台

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記者林悅／台南報導

1名越南籍黎姓女子被移民署限令出國，並管制8年無法入台，黎女竟異想天開，以美金7500元（台幣20多萬元）代價，請人變造指紋，且冒用他人身分闖關，犯罪過程彷彿「驚奇隊長」劇中情節，但仍不敵移民署「生物特徵辨識系統」分析而被識破查獲，全案經台南市專勤隊調查後，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）▲越南籍黎姓女子，請人變造指紋，且冒用他人身分，但仍不敵移民署「生物特徵辨識系統」分析而被識破，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲越南籍黎姓女子，請人變造指紋，且冒用他人身分，但仍不敵移民署「生物特徵辨識系統」分析而被識破，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）▲越南籍黎姓女子，請人變造指紋，且冒用他人身分，但仍不敵移民署「生物特徵辨識系統」分析而被識破，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊指出，該名越南籍黎姓女子曾在台擔任看護工期間失聯，自行到案後由移民署限令出國，並管制8年無法入台。黎女明知外國人於入境台灣時，須指紋建檔出境時比對，為了成功再次來台工作，竟以美金7500元（台幣20多萬元）高額代價，精心策劃請人變造指紋手術，且冒用他人身分企圖闖關，犯罪過程彷彿「驚奇隊長」劇中情節，但仍不敵移民署「生物特徵辨識系統」分析而被識破查獲。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）▲越南籍黎姓女子，請人變造指紋，且冒用他人身分，但仍不敵移民署「生物特徵辨識系統」分析而被識破，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲▼ 。（圖／記者林東良攝）▲越南籍黎姓女子，請人變造指紋，且冒用他人身分，但仍不敵移民署「生物特徵辨識系統」分析而被識破，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，6月15日結合台南市勞工局、台南憲兵隊及台南市警局等單位執行專案查處行動，動員40名人力，於大台南地區蘭花育苗場、鐵工廠、雜貨商店、木材工廠及果園等疑似非法僱用或容留違法外來人口之場所執行查察，共查獲非法雇主2名及違法外來人口15名。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）▲越南籍黎姓女子，請人變造指紋，且冒用他人身分，但仍不敵移民署「生物特徵辨識系統」分析而被識破，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊隊長熊德仁，呼籲社會大眾及來台外來人士勿抱持僥倖心理及貪圖私利，非法入出境或非法僱用、容留外來人口，恐觸犯相關法令，承受相關罰責，得不償失。移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，自行到案者可免予收容及繳納最低罰鍰等措施，專案即將於6月30日結束，呼籲在台逾期的外國朋友儘速到移民署自行到案，才能找到回家的路。移民署也將持續執行查處行動，以維護我國社會秩序，保障國人合法就業權利。

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關鍵字：越女,指紋,闖關,移民署,法眼

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