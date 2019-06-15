南應大母女3人同時畢業　畢典三喜臨門特開心

▲黃嘉玲女士今年從南應大4技美術系畢業，與2女兒吳瑩柔、3女兒吳羽婕，一同畢業，三喜臨門，在畢業典禮中特別高興。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

黃嘉玲女士今年從南應大4技美術系畢業，並獲得該系的智育獎，她的2女兒吳瑩柔、3女兒吳羽婕，也分別從美術研究所、4技美容系畢業，吳盈柔並獲得德育獎，三喜臨門，在畢業典禮中特別高興。

黃嘉玲表示，自己本身經營小學生的課後才藝班，常常覺得自己猶如井底之蛙，需要更多的專業技能，雖然要挑起家計的負擔，還有四個小孩，還是決定報考台南應大美術系4技日間部，當一個正式的學生。來到學校後覺得南應大最大的優點就是學風非常溫馨，每位老師都用積極鼓勵的方式來指導學生。所以上學變得非常開心，也將學到的知識，轉化到自己才藝班的教學方法中，很受小學生的歡迎，今年的才藝班招生都額滿，而自己的小孩也因自己的辛苦，變得更認真追求自己的理想目標。

請繼續往下閱讀...

二女兒吳瑩柔本來是南應大四技室設系畢業，繼續攻讀美術研究所，畢業前的感言是，媽媽實在太辛苦了，除了工作，都把所有的時間投入學習，讓他們全家4個小孩都變得非常認真，3妹美容系畢業後今年也考上雲林科大的設計研究所，媽媽常常在自己房間畫圖，有時畫到睡著醒來又繼續畫，甚至畫到眼睛微血管破裂流血，把大家都嚇壞了。不過也因如此，畫畫的功力進步神速，獲得系上老師大力的讚賞，她跟媽媽一起在美術系所同時畢業，真的以媽媽為榮，也常常鼓勵認識的小朋友，到台南應用科大就讀。

黃嘉玲28年前也是從南應大（當時為台南家專）服設系畢業，現在學風比當年自由，老師同學之間也更常互動，當了4年班長，以第一名畢業的她，透露一個小秘訣，就是現在各大學的獎學金比打工賺的還多，希望所有年輕人能把握時間認真學習，莫辜負了自己的青春年少。