NASA在火星上發現「星際艦隊」標誌！　影迷興奮：他們真的來過

▲NASA火星探測軌道飛行器(MRO)在火星上拍攝到星際艦隊標誌,讓影迷超興奮。(圖/翻攝自推特/@ HiRISE)



實習記者陳妙津/綜合報導

電影《星艦迷航記》(Star Trek,又譯《星際爭霸戰》)至今仍是許多星際迷心中的經典之一,而美國國家暨太空總署(NASA)的火星探測軌道飛行器(MRO)12日在推特發文,並附上一張火星地表的照片,立刻點燃影迷好奇心,因為上面圖案實在太像《星艦迷航記》中星際聯邦的主力部隊標誌。

Caption Spotlight (12 Jun 2019): Dune Footprints in Hellas



Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo.



More: https://t.co/CAq5xBbDwf



NASA/JPL/University of Arizona#Mars #science pic.twitter.com/N5MfKQPiYt