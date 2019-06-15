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NASA在火星上發現「星際艦隊」標誌！　影迷興奮：他們真的來過

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▲▼NASA火星探測軌道飛行器（MRO）在火星上拍攝到星際艦隊標誌，讓影迷超興奮。（圖／翻攝自推特／@ HiRISE）

▲NASA火星探測軌道飛行器（MRO）在火星上拍攝到星際艦隊標誌，讓影迷超興奮。（圖／翻攝自推特／@ HiRISE）

實習記者陳妙津／綜合報導

電影《星艦迷航記》（Star Trek，又譯《星際爭霸戰》）至今仍是許多星際迷心中的經典之一，而美國國家暨太空總署（NASA）的火星探測軌道飛行器（MRO）12日在推特發文，並附上一張火星地表的照片，立刻點燃影迷好奇心，因為上面圖案實在太像《星艦迷航記》中星際聯邦的主力部隊標誌。

據CBS報導，4月22日，火星探測軌道飛行器（MRO）在火星希臘平原的東南部沙丘，拍下了這張有著奇怪V字形狀的地表照，並在12日於推特上發布。

有心的影迷立刻便發現該照片上不對稱的飛鏢頭圖案，宛如《星艦迷航記》中星際艦隊的標誌，引發網路議論，紛紛興奮地笑說「艦隊已經來過了」。

▲網友們的趣味回應。

拍下照片的亞利桑那大學MRO HiRISE相機團隊則表示，這其實是因為沙丘在風吹拂下逐漸搬移，才意外留下這樣的形狀，而火星上的沙丘則是古代火山噴發後，風和熔岩自然影響下的結果。

雖然不是星際艦隊真的來過，但也讓許多人對此大感興趣，例如在電影中扮演企業號星艦艦長詹姆士·T·寇克的威廉.薛特納便笑言，「我們已經打敗星際大戰登陸火星了」。

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關鍵字：火星,NASA,Star Trek,迷航

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