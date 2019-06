NASA出租太空站！入住一晚100萬　整趟太空旅行要價18億

▲NASA太空站。(圖/翻攝自Twitter/NASA)



國際中心/綜合報導

一直幻想著能到太空旅行的人有福了,美國太空總署(NASA)宣布,最快明年就會開訪讓一般民眾進入外太空,但前提是,你必須非常有錢,根據官方公布的費用,一趟圓夢的太空旅行至少要花上5900萬美元(約台幣18億元)。NASA發言人表示,旅客必須透過負責太空旅行的旅遊公司購買,因此旅行社會再增收額外費用,每年預計提供2個名額入住太空站。

NASA在8日的記者會上表示,他們準備和旅遊公司合作,並且已經與太空探索科技公司SpaceX、波音公司簽訂合約,未來已結束任務的國際太空站,可以透過旅遊公司安排私人旅程,並入住太空站。根據官方公布的費用標準.來回的太空船票就要5800萬美元(約台幣17億8686萬元),而整旅程預計會花上30天,每天的住宿費用是3萬5000美元(約台幣100萬元)。

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x