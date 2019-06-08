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川普批NASA登月…竟稱「月球是火星一部分」！　網驚呆瘋傳：OMG

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▲▼ 美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普經常在推特發表自身看法，這次他選擇把目標放在美國太空總署（NASA）身上。但他8日的一則推文震驚許多人，因為川普稱「月球是火星的一部分」。消息一出，許多網友紛紛在這則貼文下方留言，糾正「月球是我們的衛星，不是火星的一部分」，甚至反酸「大概只有10年內損失10億美元的有錢人才會這麼想」。

英媒《衛報》報導，川普向來會在推特寫下評論，而這次顯然是在評論太空政策。川普說，「我們花了那麼多的錢，NASA現在不應該討論去月球，這我們50年前就做了。他們應該要把重點放在更遠大的事情上頭，包括火星（月球是其中的一部分）、國防和科學！」

川普這番驚人說詞一出，立刻引來許多網友熱議，因為月球並不屬於火星的一部分。目前NASA並未對此做出回應。

▲▼ 美國總統川普發推文，說月球是火星的一部分。（圖／翻攝自川普推特）

▲ 川普說，月球是火星的一部分。（圖／翻攝自川普推特

事實上，面對登月計畫的立場，川普始終有著反覆說詞。上月13日，他在推特發文力挺NASA的2024年人類重返月球計畫，更為此編列16億美元預算，「在政府的領導下，我們正努力讓NASA重返榮耀，我們將回到月球，之後會飛向火星。」

儘管網友拿川普的話大做文章，但仍試圖理解身為美國總統的他所想要表達的意思。根據喬治華盛頓大學（George Washington University）空間政策專家約翰羅格斯登（John Logsdon）的說法，或許川普想說的是「繞過月球直接去火星」，但這在實際技術面上是不可能達成的事情。

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關鍵字：NASA,月球,火星,川普,北美要聞

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