川普批NASA登月…竟稱「月球是火星一部分」！　網驚呆瘋傳：OMG

▲ 美國總統川普(Donald Trump)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普經常在推特發表自身看法,這次他選擇把目標放在美國太空總署(NASA)身上。但他8日的一則推文震驚許多人,因為川普稱「月球是火星的一部分」。消息一出,許多網友紛紛在這則貼文下方留言,糾正「月球是我們的衛星,不是火星的一部分」,甚至反酸「大概只有10年內損失10億美元的有錢人才會這麼想」。

英媒《衛報》報導,川普向來會在推特寫下評論,而這次顯然是在評論太空政策。川普說,「我們花了那麼多的錢,NASA現在不應該討論去月球,這我們50年前就做了。他們應該要把重點放在更遠大的事情上頭,包括火星(月球是其中的一部分)、國防和科學!」

川普這番驚人說詞一出,立刻引來許多網友熱議,因為月球並不屬於火星的一部分。目前NASA並未對此做出回應。

▲ 川普說,月球是火星的一部分。(圖/翻攝自川普推特)

事實上,面對登月計畫的立場,川普始終有著反覆說詞。上月13日,他在推特發文力挺NASA的2024年人類重返月球計畫,更為此編列16億美元預算,「在政府的領導下,我們正努力讓NASA重返榮耀,我們將回到月球,之後會飛向火星。」

儘管網友拿川普的話大做文章,但仍試圖理解身為美國總統的他所想要表達的意思。根據喬治華盛頓大學(George Washington University)空間政策專家約翰羅格斯登(John Logsdon)的說法,或許川普想說的是「繞過月球直接去火星」,但這在實際技術面上是不可能達成的事情。

June 7th, 2019, the day the moon became a part of Mars. pic.twitter.com/9zTlgOpaGe — Heather Carlson (@Hezzah) June 7, 2019

Fact Check: What is the moon? https://t.co/qmavnR0Y54 — The Washington Post (@washingtonpost) June 7, 2019

I can’t believe the Mars is moon — Shayne Topp (@supershayne) June 7, 2019

I look forward to the news reporting on this: "Trump says that the Moon is a part of Mars. Some scientists disagree." https://t.co/I5iEHnZN5k — Sasha Samberg-Champion (@ssamcham) June 7, 2019