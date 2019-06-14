大馬借鏡台灣長照經驗　從環保站進入樂齡社區

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

人口高齡化是全球共同面臨的問題，慈濟基金會積極推動以各地環保站與分支會所為社區關懷據點，透過實作環保、多元課程規劃與供餐等服務，為銀髮長者們身心靈健康把關，成效顯著。明年將進入人口高齡化社會的馬來西亞，慈濟馬六甲分會將「空巢老人」(意指獨居長者)照顧，列為慈濟慈善工作重要項目之一。

一百多位慈濟志工飛抵台灣三重，參與「2019年慈濟全球四合一幹部精進研習會」，除分享環保推動成果外，期盼汲取台灣長照經驗。

馬六甲分會慈濟志工陳運香回憶20多年推動環保歷程，起初師兄姊親手製作文宣海報，除在公眾場所進行宣導外，還挨家挨戶解說環保，現在利用科技並走進校園，將環保觀念向下扎根，帶動民眾從自家做好資源分類，許多長輩們更走入社區環保站，生活開始有重心，以馬六甲野新縣萬望環保站為例，60歲以上的環保志工就有29位，環保站成了社區銀髮社交據點之一。

依照聯合國定義，以作為衡量標準，若65歲以上的老年人口比率占總人口數7%為「高齡化社會」，14%是「高齡社會」，如果再提升至20%則為「超高齡社會」。慈濟馬六甲分會表示，野新縣空巢現象已很普遍，許多人在中年時即進入空巢期，在生理、心理方面處於重大轉變，處理不好，將衍生身心疾病、婚姻與家庭受挫。

因應高齡化社會帶來的問題，慈濟馬六甲分會著手規劃空巢老人長照樂齡方案，舒展銀髮環保志工筋骨、增加肌耐力的瑜珈律動納入課程項目之一，特別的是，瑜珈老師黃淑華高齡80歲，銀髮長者以同理心與自身經驗，投入長照關懷銀髮族，設計出更適合長者的初級瑜珈，如磨米、划船的結合增加心肺功能的溫和動作。

慈濟基金會表示，馬來西亞衛生部去年就國家藍海策略進行多項倡議，透過修改國家樂齡政策、制定國家樂齡行動藍圖與政策等，製造有利環境和提供最佳醫療健康服務。父母勞碌工作，將最好全給予孩子，一旦孩子成年離家，進入空巢階段，心理驟然失去平衡，透過短中長期樂齡計畫，協助長者善用空巢期，為晚年生活帶來新轉機和動力。