海峽論壇「萬人參加」　主辦方：台灣青年就佔50%

▲海峽論壇15日在廈門登場。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

海峽論壇15日將在福建廈門登場，主辦方表示，全國政協主席汪洋將出席16日的論壇大會，國民黨、親民黨、新黨等台灣政黨，還有數個台灣縣市都將派代表參加。此外，據主辦方統計，已有超過一萬名台灣民眾報名參加海峽論壇，其中首次參與的佔40%、台灣青年佔50%。

第十一屆海峽論壇以「擴大民間交流，深化融合發展」為主題，除了大會活動外，還有青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊以及福建各地同期舉辦的活動，共計67場，由兩岸83家（大陸41家、台灣42家）單位和社團共同主辦。

▼福建省台港澳辦副主任鍾志剛。

福建省台港澳辦副主任鍾志剛在新聞發佈會上表示，論壇的各項籌備工作已經就緒，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋將出席海峽論壇。中國國民黨副主席曾永權和親民黨、新黨等台灣政黨代表以及台灣有關縣市代表、主辦單位代表將出席海峽論壇。

鍾志剛指出，目前已有超過10000名的台灣縣市和各界別民眾報名參加海峽論壇，其中首次參加海峽論壇的台灣民眾佔40%、台灣青年佔50%，本屆論壇參與人數更多、界別更廣、活動更豐富，規模超過以往歷屆，論壇大會將於6月16日上午10點在廈門會議中心舉行

鍾志剛還說，四大交流版塊將聚焦基層民眾和青年群體，青年交流版塊方面，將舉辦海峽青年論壇、海峽兩岸關愛下一代成長、青少年新媒體高峰論壇、台灣人才登陸第一家園論壇和青少年研學體驗營、塗鴉巡回賽、台商二代菁英大會師、電競比賽等8項活動。

基層交流版塊，將舉辦海峽職工、海峽婦女、海峽兩岸婚姻家庭、兩岸僑聯和平發展論壇和兩岸殘障人士交流嘉年華、兩岸社區、公益、宗親交流等8項活動。

文化交流版塊，將舉辦海峽影視季、媽祖文化活動周、兩岸智庫論壇、金點子創意大賽、海峽兩岸書院創新與融合、職業教育論壇和兩岸體育交流等9項活動。

經濟交流版塊，將舉辦共同家園、海峽金融、科技專家論壇、兩岸特色廟會和兩岸特色鄉鎮交流對接、衛生醫藥交流、行業對口交流等8項活動。

▼兩岸記者參加海峽論壇新聞發佈會。