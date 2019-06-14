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海峽論壇15日登場　陸再批民進黨「害怕兩岸人民走近走親」

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▲海峽論壇15日登場　主辦方嗆民進黨：害怕兩岸人民走近走親。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲福建省台港澳辦副主任鍾志剛。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

海峽論壇15日將於福建廈門登場，主辦方14日舉辦新聞發佈會。對於民進黨政府建議台灣民眾不要參加海峽論壇的作法，福建省台港澳辦副主任鍾志剛指出，民進黨當局的做法，暴露了害怕兩岸人民走近走親，害怕兩岸關係密切發展的心態，「通過此事，也讓更多人看到，是誰在為台灣同胞做好事，誰在壞台灣同胞的好事。」

福建省台港澳辦副主任鍾志剛表示，海峽論壇是由海峽兩岸共同主辦，由兩岸民眾共同參與， 是影響最廣泛的兩岸民間交流活動之一，舉辦11年來有超過30萬兩岸民眾參與，並且以民間性、草根性、廣泛性的定位，受到兩岸民眾的高度肯定，在溝通兩岸民眾情感上有巨大的作用，具有深厚民意基礎。

▲海峽論壇15日登場　主辦方嗆民進黨：害怕兩岸人民走近走親。（圖／記者蔡紹堅攝）

鍾志剛指出，民進黨當局有關部門以限制、阻撓、警告等手段，來阻止相關人士及團體參加海峽論壇，充分暴露民進黨當局害怕兩岸人民走近走親，害怕兩岸關係密切發展的心態，以及狹隘的一黨一己之私。

鍾志剛提到，民進黨的做法，違背了台灣社會希望兩岸關係走穩走好，希望兩岸更加密切往來，希望拚經濟顧民生的主流民意，「台灣當局的這些所作所為，註定不會成功。」

鍾志剛還說，今年參加海峽論壇的台灣民眾人數已破萬，破了以往歷屆的紀錄，從這一點就證明，台灣當局的這些動作，也許會擋住個別人的腳步，但阻擋不了廣大台灣同胞希望發展兩岸關係，希望擴大交流合作，希望分享大陸發展機遇的潮流。

鍾志剛強調，通過這件事情也讓更多人看到，到底是誰在真正為台灣同胞辦實事、做好事，是誰在壞台灣同胞的好事，損壞台灣同胞的福祉，「是非曲直盡在人心，相信在兩岸同胞的共同參加與努力下，本屆海峽論壇一定會取得圓滿成功。」

▲海峽論壇15日登場　主辦方嗆民進黨：害怕兩岸人民走近走親。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：2019海峽論壇,海峽論壇,海論,鍾志剛

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