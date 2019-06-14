影／廈門兩岸特色廟會啟動　青少年研學體驗營同步展開

記者鄭宇軒、李思嫺、魏有德／廈門 ─ 台北連線報導

以「童享藍天．靈動兩岸」為主題的兩岸特色廟會14日在廈門展開，為期4天。廟會融合「旅遊發展、文化交流、教育共融、美食推薦」等元素，打造視聽味覺等4D體驗環境，搭建兩岸青少年交流橋梁。

▲本屆研學體驗營在廈門市集美區閩台研學總部舉行開幕儀式。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝）

「兩岸一家親、從小心連心」研學體驗營作為兩岸特色廟會的重頭戲之一，開營儀式14日同步登場。來自兩岸的345名師生及家長將在3天2夜的行程裡，走訪12個研學單位，從航空、人工智慧、園林建築等方面，創造「多角度研學文化體驗」，留下獨特的記憶。

▲廈門市集美區副區長黃穎。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝）

主辦方廈門集美區副區長黃穎表示，研學體驗營作為海峽論壇的重要活動之一，已成功舉辦兩屆，形成「兩岸研學在集美」的品牌效應，「本屆共招募255名台灣青少年及親子家庭，規模比去年增長60%，且首度安排兩岸研學生在研學總部同吃、同住、同玩、同交流、同分享，讓兩岸青少年能夠深入體驗到研學課程的精髓，促進兩岸青少年情感融合、心靈契合」。

▲海峽論壇「兩岸特色廟會」13日展開。（圖／主辦方提供）

兩岸特色廟會已舉辦八屆，本屆廟會融合「教育+美食」等元素，規劃兩岸特色美食區、民俗表演區、互動研學區三個主要區域。除了知識科普、美食尋根、閩南童玩等「文化名片」展示外，還有源自台灣的「網紅」電音三太子、集美特色民俗表演及靈玲馬戲城獨有的動物雜技表演。

▲兩岸特色廟會台灣美食「大腸包小腸」攤位。（圖／主辦方提供）

在兩岸特色美食區中，將有40戶美食商家亮相，包括台灣青年在廈創業的美食商戶20家及閩南美食商戶20家，九份芋圓、擔仔麵等人氣美食也將進駐，美食區也首次引入「網紅」直播，藉由即時互動開啟廟會美食與粉絲之間的連結。

此外，兩岸青少年研學區則圍繞著靈玲馬戲城動物王國館，在每個館區的入口處增設動物科普課程，由動物飼養員講解和遊戲互動，增加遊園的知識性及趣味感。