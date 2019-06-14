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美國拒絕特斯拉關稅豁免申請　阻擋中方發展高科技產業

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▲特斯拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普政府拒絕特斯拉等汽車廠申請關稅豁免的要求。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普政府為了阻止先進交通工具大廠使用中國科技，拒絕特斯拉對減免電動車零件關稅的請求，同時也否決Uber電動滑板車關稅豁免要求，連通用汽車（General Motors Co）至少50項請求，原因與「中國製造2025」有關。

美中貿易戰方興未艾，美國在去年對500億美元的中國大陸商品課徵25%進口關稅後，美國貿易代表署（USTR）允許企業提出關稅豁免申請。根據政府文件顯示，USTR在5月29日拒絕特斯拉Model 3車載電腦和主螢幕的關稅豁免申請，表示這些具有「戰略重要性」或是和中國大陸工業項目相關的產品。

根據《路透》報導，USTR也拒絕了通用汽車50多項涉及中國大陸製汽車零件的關稅豁免申請，包括混合動力汽車和電動車內控制高壓電池的電子控制器、高頻率天線、按鈕點火開關、電池天線、電動馬達零件和煞車零件等。對此，通用汽車拒絕評論，僅說明部分零件無法在中國大陸以外的地方取得，或是無法負擔轉移生產線的成本。

美國通用汽車。（圖／達志影像／美聯社）

▲通用汽車被駁回關稅豁免申請的項目多達50件以上。（圖／達志影像／美聯社）

除了特斯拉、通用之外，Uber、日產（Nissan）和飛雅特克萊斯勒（Fiat Crystler Automobiles，FCA）等汽車公司也都有多項請求被USTR拒絕。飛雅特克萊斯勒表示，USTR此舉，將讓汽車公司的利潤大減，而這些額外的成本可能會轉嫁給消費者，汽車市場價格將有所波動。

目前為止在1萬3千起的關稅豁免申請案中，有多達7000項產品以上遭駁回，顯示川普政府正採取一種有系統的方式來阻擋中國大陸發展高科技產業。華府宣稱，這些產業的技術可能會遭到中方政府竊取，或是強制轉移美國的智慧財產從中獲利。

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關鍵字：美中貿易戰,汽車,特斯拉,通用,日產,Uber,智慧財產,USTR

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