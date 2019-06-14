77% 民眾反對！Uber邀交部緩衝期找對策：不應侷限於一個車隊

▲Uber條款上路一周，外界都在看交通部要如何與代僱駕駛協商。（圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

交通部9日公告「汽車運輸業管理規則」103-1條修正草案（被外界稱為「Uber條款」），預計10月9日執法，違者可處9千至9萬元罰鍰，引起代僱司機反彈。Uber台灣區總經理吳罡今（14）日表示，希望政府未來在4個月的緩衝時間，可以創造溝通的空間，Uber已經不是只有四輪，不能限制於一個車隊，希望像2017年一樣找出解決方法，以政府認同的方式合法營運。

Uber公司為了解103-1修正案的看法，委託創市際市場研究顧問做調查，針對台北市、新北市、台中市、高雄市進行電訪調查，共計回收有效樣本數1200份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.74%，有77% 民眾反對，民眾普遍認為103-1修正案將對國家未來經濟、民眾與司機都帶來負面影響，造成三輸局面。

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民調結果顯示，民眾對uber有好感，對其服務有正面的評價、對103-1修正案的知曉度和支持度不高，認為修正案對國家未來經濟，民眾與司機都帶來負面影響，造成三輸、修正案影響的最大隱憂是可能降低外商公司、新創科技公司來台投資意願，影響未來台灣經濟表現、應考慮代替方案，民眾大多認為網約多元小客車會比現在103-1修正案好。

▲創市際市場研究顧問針對民眾是否了解103-1做調查。（圖／記者胡順惠攝，下同）

吳罡表示，政府不顧反對聲浪，仍公告「汽車運輸業管理規則」103-1條修正草案，這讓Uber在台灣的營運模式受到很大的衝擊，自2017年以來已創造新台幣50億元的經濟產值。他呼籲，希望政府在未來4個月的緩衝期間中，可以創造可以溝通的空間，一起找出像2017年一樣好的途徑，好的解決方法，uber已經不是只有四輪，不適限制於一個車隊。

「Uber在其他國家也是以平台方式營運，政府下一步要怎麼進行？沒有溝通不知道下一步要怎麼因應。」吳罡說，Uber對台灣有貢獻實質的經濟產值，緩衝期間仍會營運正常，希望4個月的緩衝期間中，能像2017年一樣找出對的途徑、好的解決方法，未來以政府認同的方式合法營運，創造大家都贏的模式。

至於傳出Uber駕駛出現流失潮，Uber回應，代僱駕駛還是沒有什麼流失，最明顯的就是平台叫車的等待時間還是一樣，顯現駕駛對Uber還是相當有信心。而交通部提出的營運企劃書，Uber則說，他們也想問交通部，具體內容應該包含哪些資料？

▲Uber台灣區總經理吳罡表示，政府不跟他們溝通，無法得知下一步該怎麼因應。

《汽車運輸業管理規則》103-1條修正內容包含不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核；平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息；以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數，違者可處租賃業者9千至9萬元罰鍰。

交通部原本在6日邀請Uber駕駛自救會代表會談，由次長王國材帶隊，但後來雙方因為過程是否直播、邀集所有關係人出席共同討論仍無共識，雙方協商正式宣告破局。交通部表示，自救會主張會面要公開並直播，後來也退一步於交通部臉書同步直播，但自救會仍表示不參加會談，甚為遺憾。