陸委會「海峽論壇」下禁令　國台辦：有萬名台胞報名

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

大陸中心／綜合報導

第11屆海峽論壇將於15日在廈門舉辦，陸委會稱「不樂見也不鼓勵」個人或團體參加。對此，國台辦發言人安峰山12日表示，目前，已有超過1萬名台灣各縣市和各界別的民眾報名參加，規模超過以往歷屆；民進黨當局無理阻撓，暴露了他們懼怕兩岸交流合作走近走好的心態，影響不了海峽論壇的成功舉辦。

國台辦今（12）早舉行記者會，發言人安峰山表示，為期一周的海峽論壇共有60餘場活動，其中論壇大會將於16日上午在廈門舉行；本屆論壇由兩岸80多家單位和社團來共同舉行，目前各項籌備工作正在有序推進；海峽論壇組委會辦公室將於6月14日在廈門召開新聞發布會。

對於陸委會「禁個人、團體參加一國兩制活動」的舉動，安峰山稱，目前，已有超過1萬名台灣各縣市和各界別的民眾報名參加海峽論壇，規模超過以往歷屆。

他接著表示，這充分說明海峽論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」的定位，積極促進兩岸交流合作、促進兩岸同胞心靈契合，受到廣大台灣民眾的普遍肯定和廣泛歡迎；兩岸同胞的骨肉天親是割捨不斷的，加強兩岸交流合作是兩岸同胞的共同願望，具有強大而深厚的民意基礎。

安峰山說，民進黨當局無理阻撓，暴露了他們懼怕兩岸交流合作走近走好的心態，影響不了海峽論壇的成功舉辦，「我們也奉勸民進黨當局，不要逆時代潮流，開歷史倒車，做兩岸民間交流的絆腳石，損害台灣同胞的利益，否則只會遭到兩岸同胞的共同唾棄。」

陸委會30日舉行例行記者會，副主委陳明祺指出，北京當局在「習五條」推出後，已展開新一波對台工作，為因應利用海峽論壇營造臺灣各界赴陸呼應、形塑「民主協商」及探索「一國兩制臺灣方案」的氛圍，政府「不樂見也不鼓勵」個人或團體參加論壇相關主題活動。