蔡英文初選民調超韓趕柯　專家：競賽民調棄保

圖文/鏡週刊



民進黨總統初選民調結果昨（14）揭曉，總統蔡英文不只大勝黨內對手前行政院長賴清德超過8%，也贏過連高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲，引發各方質疑，民調專家戴立安指出，這次綠營初選民調在蔡、賴動員支持者等電話的預期心理下，調查的母體樣本已偏向泛綠支持者，跟一般民調的樣本結構已不同，蔡、賴支持度被墊高，外界質疑蔡賴為何能「超韓趕柯」，其實韓國瑜、柯文哲在這次形同競賽的民調中，都已被棄保。

戴立安表示，外界質疑綠營民調失真，而且與坊間的民調有不小差距，其中綠營初選民調與一般民調主要差別在預期心理，尤其是泛綠支持者在高度動員下，願意在「短時間及預定時段」（6月10至12日，晚上6至10點）之間等電話，給預蔡或賴電話表態支持，但藍營支持者或柯文哲支持者，就沒有這種動機，蔡、賴支持度被墊高或被放大，用不著被放大檢視，也不用把這樣的競賽民調拿來跟實際的藍綠支持度現況相比。

戴立安表示，國民黨也將在7月進行初選民調，但藍營民時程長達7天，前述的預期心理影響勢必被限縮，不論韓國瑜、郭台銘等參選人，是否有足夠的強度動員支持者在家等電話，也會影響被墊高的程度。

戴立安認為，綠營民調結果公布後，由於差距超乎預期，蔡、賴二位參賽者都沒有異議，外界質疑包括抽樣的公平性及樣本的母體，民進黨要進一步公布的可能性並不高。

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對於前總統陳水扁在臉書質疑民調數字，民進黨主席卓榮泰今天也強調，初選過程都是高度動員、高度表達意願狀況下，「比較高的數字可事先想像而知」；他強調民調的公正性，民調期間，母體取樣、執行過程他本人都親自參與，他也走訪所有民調公司，而在過程有質疑的個案屬於有效樣本，並未影響到結果。



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