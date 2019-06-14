科西嘉島發現新物種「狐貓」　愛夜遊標準「夜貓子」！

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法國科西嘉島「國家狩獵及野生辦公室」(ONCFS)日前在佔地2.5萬公頃的陡峭山嶺上，發現了16隻暫時稱為「狐貓」(fox-cat)的罕見動物。主要是因為牠們跟身形和尾巴，都跟狐或貓非常相似，可能是兩者的混種。該辦公室的職員認為，「狐貓」可能是新發現的貓科物種。

當局在一個名為Asco的森林裡捕捉到12隻「狐貓」，賞中包括1隻母貓。牠們經過快速檢查後，全部被釋放。該地區人跡罕至，並且有水和植物作屏障，保護牠們免受捕獵者傷害。

「狐貓」擁有柔軟的毛髮、犬齒發達、從頭至尾長約90公分、雙耳距離寬闊、短鬚。牠們後腿的跗骨通常是黑色的，肚腹毛髮為鐵銹色，尾巴約有2至4個圈環，末端呈黑色。

ONCFS的環境技術負責人貝奈狄提(Pierre Benedetti)說：「對我們來說，這是一種已知、但未被紀錄的自然野生物種。牠們極度謹慎，而且喜歡在夜間活動，這是一項了不起的發現。」

ONCFS的工作人員將附有識別碼和定位系統的晶片注射到牠們脖子上。收集80天數據後，便會移就會移除晶片。

DNA分析顯示「狐貓」有歐洲野貓的DNA，跟非洲森林貓(African forest cat)的基因也十分相近。但實際血緣圖譜仍有待進一步確認。相關報導請看這裡