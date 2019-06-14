約砲14歲少女辯：只是面交！她指「那裡有一顆顆入珠」　刺青男下場悽慘

▲吳男與少女約砲竟辯稱「只是面交」，少女指證歷歷，吳男遭判刑。示意圖與本案無關。（圖／123RF）

地方中心／高雄報導

一名42歲吳姓男子透過微信認識一名14歲少女並相約見面，吳男明知對方年齡，卻3度將人帶到摩鐵嘿咻，因而吃上妨害性自主官司。然而，吳男辯稱自己從事網拍，少女跟他買相機，所以才約在旅館面交，並沒有跟他發生關係，但少女指證歷歷，還提出他下體有「入珠」、前胸有刺青等，法官認定他涉犯對14歲以上未滿16歲少女性交罪，判他2年6個月徒刑。

判決書指出，有竊盜、詐欺前科的吳男2015年10月間利用微信約砲群組結識一名就讀國三、年僅14歲的少女，並相約見面，卻3度將人帶到摩鐵發生關係。事後少女因向學校老師透漏自己已「破處」，案件才因此曝光。

然而，開庭時，吳男矢口否認與少女發生關係，堅稱自已是為了與少女面交相機才與對方相約見面，但少女指證歷歷，還指出吳男下體有一顆顆的「入珠」、左手臂及前胸有刺青，且2人在摩鐵時，吳男的乾妹妹也有到場等。

法官隨後找來吳男乾妹妹指證，她證稱，當時吳男打電話約她到旅館聊天，並說要介紹小女朋友給她認識，但她到了旅館後，發現少女僅穿著內衣褲在房內，她不好意思久待，因此待了10分鐘左右就離開。

法官審理後認為，吳男與少女2人若是單純要面交，怎會選擇旅館這種隱密的場所，不僅違反一般網路交易的常理，更突顯自己用通訊軟體約砲的原因。再者，若2人無親密關係，少女怎能對吳男身體特徵清楚明瞭，因此將吳男依3度對14歲以上未滿16歲少女性交罪，合併判處2年6個月。全案可上訴。

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