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餐前吃胃藥！海底撈店員一見送上「OO」顧胃　全網暖哭：貼心到令人發麻啊！

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▲▼海底撈店員見客人吃胃藥，貼心送上山藥顧胃。（圖／翻攝爆廢公社）

▲海底撈店員見客人吃胃藥，貼心送上山藥顧胃。（圖／翻攝爆廢公社）

突發中心／綜合報導

以貼心服務聞名的海底撈，一直都深受著民眾愛戴，一名網友就在臉書分享她遇到的超貼心服務。原PO疑似身體不適吞了顆胃藥，但沒想到下一秒，店員竟送上一盤山藥，還附上字條寫著「可以顧胃」，讓他不禁讚嘆「好溫馨的海底撈」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》PO出一張山藥的照片寫道，「好溫馨的海底撈」，而仔細一看，山藥上還附上字條，寫著「Dear，發現您剛剛在吃胃藥，特別為您準備了山藥，可以顧胃」。

▲▼海底撈店員見客人吃胃藥，貼心送上山藥顧胃。（圖／翻攝爆廢公社）

▲客人將胃藥放在桌上被店員看見，下一秒貼心送上山藥，讓客人大為感動。（圖／翻攝爆廢公社）

原來，原PO在用餐前疑似身體不適，拿出胃藥服用，而剛好被店員看見，於是貼心送上可以顧胃的山藥給原PO。此文一出，不少網友也對海底撈的服務讚嘆不已，紛紛留言「海底撈服務到肉麻」、「海底撈是服務好的可怕的那種」。

此外，也有不少網友也體驗過海底撈的超狂服務，，有網友提到，某次他去吃的時候感冒，店員見狀竟送上一碗薑汁可樂，讓網友直呼「超感動！」還有網友表示，有一次晚上與朋友約在新竹，但因為還要開車回台北，於是吃到一半便在一旁小歇，而醒來後，海底撈店員買了知名咖啡給他，還貼心提醒「開車小心」，超貼心服務也讓他不禁讚嘆「超驚人！」

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關鍵字：海底撈,貼心,山藥,顧胃,胃藥

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