中華民國「地區」韓國瑜認口誤！王淺秋護主：黑韓無上限的代表



▲高雄市新聞局長王淺秋。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜12日被媒體詢問他對香港反送中行動的看法，韓回應「香港澳門一國兩制、以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，但這「中華民國地區」卻引來不小爭議，對此韓國瑜說這是一個口誤，新聞局長王淺秋說，兩岸人民關係條例如此定義，這是一個「黑韓無上限」的代表。

韓國瑜問及反送中議題時，脫口而出「香港澳門一國兩制、以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，地區兩字引發議論，韓國瑜13日澄清，自己就是口誤，只是根據《兩岸人民關係條例》裡面台澎金馬的台灣地區說法，「很清楚就是一個口誤」，沒想到卻因此被有心人士抓著語病猛打。

▲韓國瑜表示自己是口誤。（圖／記者屠惠剛攝）

高市新聞局長王淺秋今說明，地區這兩個字就是中性的語言，兩岸人民關係條例第二條，明定就是台灣地區，那一般提到歐美地區、或亞洲地區、或東南亞地區，什麼時候會覺得「地區」這兩個字是矮化呢？

「市長已經講了中華民國，那麼加上的地區可能是口語上加了一個 area，英文區域的意思，這就是一個黑韓無上限的代表」，她說，「韓國瑜已經講的非常清楚，要以中華民國為優先，要對民主制度致敬，珍惜我們現有的民主制度，當然也支持香港民主的一些機制，跟香港和平理性的溝通，多了這兩個字地區就被黑韓無上限加以抹黑，這是惡意的抹黑。」