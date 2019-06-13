趁女友吞藥昏睡...他「學李宗瑞」還威脅外流啪啪片　無恥喊：很刺激！

▲新北一名陳姓男子「想學李宗瑞」，對服藥昏睡的女友伸出狼爪。（示意圖／免費圖庫pxhere）

突發中心／新北報導

新北市一名陳姓男子見到女友服藥後熟睡，竟學富少李宗瑞2度伸出狼爪，見到女友轉醒仍不肯罷休，甚至還說「這樣很刺激」，威脅女友要外流2人的性愛影片，女友忍無可忍決定報警處理。新北地方法院審理後，依乘機性交和強制性交2罪判陳男5年8月有期徒刑，全案仍可上訴。

富少李宗瑞2012年至2013年間，用藥迷姦逾30名女子，警方更在他的住處查出大量性愛照片、影片，沒想到陳男想到這起事件，竟因好奇服藥昏睡後女性的生理反應，模仿李宗瑞的行為，趁著女友熟睡之際伸出狼爪。

事發前女友曾向陳男鄭重強調，「不可以這樣對我」，沒想到仍被對方性侵得逞；事後陳男更厚顏無恥地表示，「想學李宗瑞」，還威脅女友要散布2人之前拍的性愛照片、影片，讓她一輩子都無法嫁人，而女友心生恐懼遲遲不敢報警，直到忍無可忍才報警處理...

陳男在法院審理時否認犯行，但法院查出，陳男曾向社工坦承有趁女友服藥後性侵，還說出「這樣很刺激」、「想測試看看服藥後是不是真的沒有感覺」等語，不採信他的說詞，認為陳男犯後態度不佳，依乘機性交及強制性交罪2罪判陳男5年8個月徒刑，全案仍可上訴。

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