阿根納造船廠、正濱漁港彩虹屋全入列　網美踩點基隆北海岸路線曝光

▲2019全國大觀盃觀光導覽解說設計競賽，真理大學作品找來2位正妹大學生踩點基隆、九份各大IG熱點，獲特金獎。（圖／中華優質旅遊發展協會提供）

記者賴文萱／台北報導

中華優質旅遊發展協會日前舉辦2019全國大觀盃導覽解說設計競賽，共吸引來自全台高中職暨大專院校145支隊伍，600名選手參賽。其中，真理大學作品找來2位正妹大學生踩點基隆、九份各大IG熱點，獲得國語組特金獎；文藻外語大學外語組，則由來自德國的外籍學生與台灣同學合力以德文介紹獅頭山美景以及石壁部落風情，奪下外語組特金獎。

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今年賽事以交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處三處轄區為題，各隊發揮創意拍攝導覽解說影片參賽，並分別設有外語、國語二組，外語組作品多元計有英、日、德、韓、馬來西亞、越南等語種參賽作品。

▲▼正妹大學生帶領大家暢遊基隆、九份影片，以活潑視角獲得國語組特金獎。（圖／中華優質旅遊發展協會提供）

在國語組部分，真理大學作品，找來2位正妹大學生，帶領大家踩點現在基隆、九份最夯的網美路線，除了介紹阿根納造船廠、正濱漁港彩虹屋、天空之城十三層遺址、黃金瀑布、九份老街之外，更前進基隆廟口夜市品嘗一道道在地美食，活潑輕快的影片風格獲得國語組特金獎。

另外，台北城市科技大學國語組作品「憲憲TV秀宜蘭勁好行」以生動的影片介紹宜蘭美景，並請出宜蘭縣長林姿妙親自代言，也獲得金牌獎肯定。

▲2019全國大觀盃觀光導覽解說設計競賽，比賽隊伍合影。（圖／中華優質旅遊發展協會提供）

大專外語組特金獎得主外語組作品「參山三人行」，則由文藻外語大學德國籍交換學生Sandra Meerwein與Julia L‘hoste與台灣學生陳詩茹，使用德文介紹參山風景區中獅頭山風光。影片中，他們用德國人的眼光將獅頭山的美麗風光充分表達，並加入石壁部落染布文化體驗的介紹，並由該校傳播系同學負責掌鏡，專業拍攝後製技術給評審留下深刻印象，擊敗強敵台大與北藝大獲得大獎。

中華優質旅遊發展協會表示，比賽得獎作品將於東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，以及北海岸、觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處等社群及網站公開露出。