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7歲壘球女孩罹癌症4期　隊友齊聚球場「陪她剃頭」：妳不是一個人

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國際中心／綜合報導

美國日前發生一起令人難過卻又暖心的故事，一名7歲的金髮女孩被診斷出罹患癌症第4期，熱愛壘球和曲棍球的她不得不因此暫離球場、住進醫院，展開化療。而她的隊友和教練為了讓她知道她不是孤獨一人、為她加油，和她一起將頭髮全部剃光，現場歡樂又溫馨。

7歲的莉頓（Leighton Accardo）來自亞利桑那州錢德勒市，是一名壘球和曲棍球運動員。每當她站上球場比賽時，她的家人、朋友和隊友都會在場邊為她歡呼，沒想到日前卻確診癌症。她的母親卡莉（Carly Accardo）表示，「醫生發現莉頓的腹部、肝臟和肺部有多個腫塊，隔天立刻展開化療。」

卡莉說明，自化療開始以來，莉頓無法參加任何體育活動，「但她絕不是一個人。」莉頓和她的好朋友艾蜜莉及凱蒂手牽著手、在5月28日重回她最愛的球場，一起將頭髮剃光。接著，越來越多人加入她們，就連男孩們和球隊教練都為了支持她而響應。莉頓感動的表示，「我不害怕，我的朋友們現在和我在一起。」

莉頓的好朋友艾蜜莉表示，「我想支持莉頓。我們真的是好朋友，我只是想幫助她。」她的隊友中還有超過10人一起剃頭，為她聲援。此外，球場上還聚集一群為她加油的民眾，高舉著Shavin4Leighton（為莉頓剃頭）的標語。

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