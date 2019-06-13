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下一代Switch處理器　外媒爆料：由三星和AMD提供

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▲▼任天堂Switch。（圖／CFP視覺中國）

▲任天堂Switch。（圖／CFP視覺中國）

科技中心／綜合報導

任天堂旗下遊戲主機Switch已經發售一段時間了，外界一直以來都相當關注該公司何時要推出新一代的Switch產品，雖然一切都還沒有明確訊息，但最新消息指出，三星和AMD有望為下一代Switch提供處理器。

綜合外電報導，目前Switch所使用的晶片為輝達（Nvidia）推出基於Maxwell的Tegra X1，任天堂其實有可能繼續從輝達採購Switch使用的晶片，但報導稱輝達在消費級ARM產品上的進展不大，產品恐怕不能滿足任天堂在處理器方面的需求。因此，若是任天堂想打造新的Switch，目前輝達是沒有現成的新系統單晶片，這可能迫使任天堂更換供應商。

而三星與AMD近期達成戰略合作，將AMD RDNA圖形架構的強大功能與三星的Exynos系列行動晶片進行結合，計畫要創造出突破性的圖形處理器。

報導指出，雖然AMD過去已經打造出ARM處理器，但卻未使用在行動設備上，使該公司一直無法打進行動市場，因此AMD必須要擁有更多ARM，這部分三星可憑藉其經驗和技術優勢來填補這一塊。報導認為，未來若是任天堂要推出新一代Switch，其處理器可能會由三星和AMD提供。

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關鍵字：Switch,三星,AMD,處理器,晶片

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