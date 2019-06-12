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刑事bear反毒專車下鄉　抵台東宣傳全民反毒概念

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▲刑事局反毒宣傳車抵達台東、希望透過偏鄉宣傳建立全民反毒概念。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局反毒宣傳車抵達台東、希望透過偏鄉宣傳建立全民反毒概念。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部為實踐行政院「新世代反毒策略」反毒教育目標，警政署刑事局推出Q萌的台灣黑熊「刑事Bear」領軍，警方打造1輛繽紛吸睛的反毒行動車，結合台東縣警察局、衛生局、教外會等跨部門力量，從今天起在台東展開為期7個月的深度巡迴宣導、希望透過軟性宣導達到反毒成效。

▲刑事局反毒宣傳車抵達台東、希望透過偏鄉宣傳建立全民反毒概念。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局反毒宣傳車抵達台東、希望透過偏鄉宣傳建立全民反毒概念。（圖／記者張君豪翻攝）

行政院為強化偏鄉反毒宣導教育，去年11月啟動「反毒行動巡迴車」專案，責成教育部、法務部、衛福部、內政部各自建置1輛行動車，分別前台灣各地區巡迴宣導，其中台東區巡展期程為今年6月至12月。刑事局反毒行動車內建置反毒宣傳文宣、並提供免費的毒品快篩試劑、毒品模型希望藉此讓民眾對毒品危害有具體印象。

▲刑事局反毒宣傳車抵達台東、希望透過偏鄉宣傳建立全民反毒概念。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局反毒宣傳車抵達台東、希望透過偏鄉宣傳建立全民反毒概念。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部警政署刑事警察局與台東縣警察局今天特別在台東縣私立公東高工共同舉辦啟動儀式，台東縣長饒慶鈴、行政院外交國防法務處處長譚宗保、台東地檢署檢察長張曉雯均連袂出席，表達對反毒工作的高度重視與支持。

刑事警察局指出，近期警政署推動安居緝毒專案、暑期青春專案全力打擊社區校園毒害，政府以反毒專車專案深入全國各地建立友善通報網，透過警民合作讓毒犯無處藏身，未來除在查緝面持續維持打擊力道，更要透過反毒行動車與地方政府通力合作希望全民能建立反對毒品的正面意涵。

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