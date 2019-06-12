iOS 13 Beta實測　一鍵切換預設、深色模式超方便

▲iOS 13實測。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

在今年的蘋果開發者大會（WWDC）中，最吸睛的項目必定是iOS 13的黑暗模式（Dark Mode）；而ETtoday記者也已取得iOS 13 Beta版，實際體驗iOS 13當中的更新功能，發現除了深色模式之外，其他更新功能，如Sign In with Apple、音量調整、照片等更新功能，使用上都相當令人驚艷。

深色模式讓雙眼不再備受刺激

若是有使用Mac電腦的用戶，想必早已體驗過差不多的功能；手機的深色模式除了讓你的手機介面看起來更有個性之外，還有一個很重要的效果，那就是可以讓使用者的用眼比較舒服，尤其是在黑暗的環境當中。

如果你想要使用深色模式，可使用兩種方式；第一種是下拉控制中心選單，並輕長按螢幕亮度的調整條，在螢幕的左下角就會出現一個長得像是太極圖案的按鈕，只要輕按一下，即可快速切換深、淺色。

另外，如果你是使用系統內建的背景圖片，在每次切換的過程中會發現背景圖片顏色也會隨之變深、變淺。

記者在實際體驗後發現，深色模式對於用眼的舒適度相當有感，因為平時囿於工作需長時間盯著大小螢幕看，以前都僅能用調暗手機亮度的方式來解決，不過有了深色模式可供一鍵切換，對於手機的長期使用者來說相當方便。

照片分類更簡單明瞭

iOS 13當中另外一個讓使用者也相當有感的，就是相簿照片的分類方式。這次的改版是以年、月、天、所有照片等四種方式來分類；若是以「年」或是「月」來分類的話，iPhone會用一張照片來代表當年、月，而若以「日」作為分類，那麼手機會將類似的照片（例如連拍多張、只有一些細節不太一樣的照片）集合在一起用一張做為代表，其餘的就會隱藏起來。

另外針對照片編輯的部分，在iOS 13當中也增加了更多細部的調整，以照片編輯的「增豔」功能為例，在iOS 12當中都僅能選擇「增豔」這個濾鏡，不過在iOS 13當中你可以再更進一步地調整增豔程度，做出更個人化的風格。

音量調整不再「擋路」

有大量追劇需求的你，以前一定覺得音量調整的時候很煩人，每次調整的時候總是有一個大框框擋好擋滿；Apple似乎聽到了消費者的「怒吼」，因此iOS 13版本當中將音量調整顯示圖縮到了螢幕的左上角，而且細細的一條，讓你不用每次為了調整音量而錯過影片細節。

Memoji讓你可以戴AirPods耳機

在本次的iOS更新當中，Apple也增加了Memoji的個性選項，像是有更多的膚色選擇、髮型、化妝顏色等；且這次的配件還增加了不少，像是帽子、眼鏡、耳環等選擇變多，且為了增加個性化的Memoji，這次也還增加了耳環以外的「打洞」選擇，像是唇環、鼻環等。

如果你有牙套，這次也不用懊惱沒有牙套的選擇啦，Apple此次不但「貼心」的準備了牙套，還可以讓你缺牙喔！最棒的是，這次的配件還多了AirPods耳機，凸顯出你時時刻刻都離不開這對藍牙耳機了。

Sign in with Apple

這項功能目前記者雖然尚未能體驗到，不過光是在WWDC現場聽到這項功能時，就覺得相當期待；因為過去在進入某些購物網頁時，若真有哪些商品打中了使用者的心，要購買前還得先加入會員，或是用FB、Google帳號登入，而後你的信箱就會不斷收到推播廣告信。

廣告信少的時候覺得刪掉就好，多的時候就會令人焦躁；不過，往後若是能透過Sign in with Apple，就可以免除掉這樣的麻煩；使用者只需要設定不想分享自己的電子郵件地址，系統就會亂碼自動生成一個假的電子郵件給對方。

此外，利用過去的登入方式所洩漏的，將不僅是你的電子郵件那麼簡單，舉凡像是你的生日、出生地、居住地、暱稱等資料，都有可能隨著這樣的登入方式而洩漏；且值得注意的是，某些資訊也有可能與你的銀行帳戶有些許關聯性，若是數據真的不幸被有心人士竊走，那麼後果可能就不是刪掉廣告信那麼簡單。

整體來說，iOS 13 Beta在使用上的體驗相當不錯，在這次的更新當中有許多介面配置、功能都符合了一般消費者的需求。至於官方所提及的，人臉辨識解鎖速度加快了30%，這方面其實不太有感；而像是Siri語音助理說話的機器感降低這方面，有可能中文版尚未優化，因此少數語句聽起來還是有些許的生硬。不過整體而言，iOS 13 Beta的使用者體驗相當不錯，消費者可期待正式版的到來。