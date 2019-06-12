　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 13 Beta實測　一鍵切換預設、深色模式超方便

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iOS 13黑暗模式介面。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iOS 13實測。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

在今年的蘋果開發者大會（WWDC）中，最吸睛的項目必定是iOS 13的黑暗模式（Dark Mode）；而ETtoday記者也已取得iOS 13 Beta版，實際體驗iOS 13當中的更新功能，發現除了深色模式之外，其他更新功能，如Sign In with Apple、音量調整、照片等更新功能，使用上都相當令人驚艷。

深色模式讓雙眼不再備受刺激
若是有使用Mac電腦的用戶，想必早已體驗過差不多的功能；手機的深色模式除了讓你的手機介面看起來更有個性之外，還有一個很重要的效果，那就是可以讓使用者的用眼比較舒服，尤其是在黑暗的環境當中。

▲▼iOS 13 Beta試用。（圖／記者邱倢芯攝）

如果你想要使用深色模式，可使用兩種方式；第一種是下拉控制中心選單，並輕長按螢幕亮度的調整條，在螢幕的左下角就會出現一個長得像是太極圖案的按鈕，只要輕按一下，即可快速切換深、淺色。

▲▼iOS 13 Beta試用。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，如果你是使用系統內建的背景圖片，在每次切換的過程中會發現背景圖片顏色也會隨之變深、變淺。

▲▼iOS 13 Beta試用。（圖／記者邱倢芯攝）

記者在實際體驗後發現，深色模式對於用眼的舒適度相當有感，因為平時囿於工作需長時間盯著大小螢幕看，以前都僅能用調暗手機亮度的方式來解決，不過有了深色模式可供一鍵切換，對於手機的長期使用者來說相當方便。

照片分類更簡單明瞭
iOS 13當中另外一個讓使用者也相當有感的，就是相簿照片的分類方式。這次的改版是以年、月、天、所有照片等四種方式來分類；若是以「年」或是「月」來分類的話，iPhone會用一張照片來代表當年、月，而若以「日」作為分類，那麼手機會將類似的照片（例如連拍多張、只有一些細節不太一樣的照片）集合在一起用一張做為代表，其餘的就會隱藏起來。

▲▼iOS 13 Beta試用。（圖／記者邱倢芯攝）

另外針對照片編輯的部分，在iOS 13當中也增加了更多細部的調整，以照片編輯的「增豔」功能為例，在iOS 12當中都僅能選擇「增豔」這個濾鏡，不過在iOS 13當中你可以再更進一步地調整增豔程度，做出更個人化的風格。

▲▼iOS 13 Beta試用。（圖／記者邱倢芯攝）

音量調整不再「擋路」
有大量追劇需求的你，以前一定覺得音量調整的時候很煩人，每次調整的時候總是有一個大框框擋好擋滿；Apple似乎聽到了消費者的「怒吼」，因此iOS 13版本當中將音量調整顯示圖縮到了螢幕的左上角，而且細細的一條，讓你不用每次為了調整音量而錯過影片細節。

▲▼iOS 13 Beta試用。（圖／記者邱倢芯攝）

Memoji讓你可以戴AirPods耳機
在本次的iOS更新當中，Apple也增加了Memoji的個性選項，像是有更多的膚色選擇、髮型、化妝顏色等；且這次的配件還增加了不少，像是帽子、眼鏡、耳環等選擇變多，且為了增加個性化的Memoji，這次也還增加了耳環以外的「打洞」選擇，像是唇環、鼻環等。

如果你有牙套，這次也不用懊惱沒有牙套的選擇啦，Apple此次不但「貼心」的準備了牙套，還可以讓你缺牙喔！最棒的是，這次的配件還多了AirPods耳機，凸顯出你時時刻刻都離不開這對藍牙耳機了。

▲▼iOS 13 Beta試用。（圖／記者邱倢芯攝）

Sign in with Apple
這項功能目前記者雖然尚未能體驗到，不過光是在WWDC現場聽到這項功能時，就覺得相當期待；因為過去在進入某些購物網頁時，若真有哪些商品打中了使用者的心，要購買前還得先加入會員，或是用FB、Google帳號登入，而後你的信箱就會不斷收到推播廣告信。

▲▼蘋果推「Sign in with Apple」服務。（圖／記者邱倢芯攝）

廣告信少的時候覺得刪掉就好，多的時候就會令人焦躁；不過，往後若是能透過Sign in with Apple，就可以免除掉這樣的麻煩；使用者只需要設定不想分享自己的電子郵件地址，系統就會亂碼自動生成一個假的電子郵件給對方。

此外，利用過去的登入方式所洩漏的，將不僅是你的電子郵件那麼簡單，舉凡像是你的生日、出生地、居住地、暱稱等資料，都有可能隨著這樣的登入方式而洩漏；且值得注意的是，某些資訊也有可能與你的銀行帳戶有些許關聯性，若是數據真的不幸被有心人士竊走，那麼後果可能就不是刪掉廣告信那麼簡單。

整體來說，iOS 13 Beta在使用上的體驗相當不錯，在這次的更新當中有許多介面配置、功能都符合了一般消費者的需求。至於官方所提及的，人臉辨識解鎖速度加快了30%，這方面其實不太有感；而像是Siri語音助理說話的機器感降低這方面，有可能中文版尚未優化，因此少數語句聽起來還是有些許的生硬。不過整體而言，iOS 13 Beta的使用者體驗相當不錯，消費者可期待正式版的到來。

ET快訊
香港「頭部中彈」者是電台司機　滿臉鮮血倒地昏迷
差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲　網讚：高手在人間
買彩券中58億！他爽買「別墅＋飛機」…7年後下場超悲慘

關鍵字：iOS 13 Beta,深色模式,iOS 12,Memoji,Sign In with Apple

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 13 Beta實測　一鍵切換預設、深色模式超方便

涉侵犯隱私？微軟悄悄撤下全球最大人臉辨識資料庫

新AirPods搭無線充電盒終於開賣　7月就能領到貨

亞太股東爽一波　獨享168專屬電信方案上網吃到飽

提升5％！新iPhone XR電量有望來到3110mAh

三星新專利曝光！可推拉使螢幕尺寸增加60%

提防計程車繞路　Google Maps偏離警示功能測試中

盼帶動銷量！HTC為35萬「老粉絲」祭舊機換新機優惠

小米手環4現身！AMOLED彩色螢幕、《復仇者聯盟》主題限量版還附收藏證書

中華電青春無敵學生方案優惠加碼　「月付488元+100元」新機即刻入手

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

淡水遶境連2天鬥毆！侯友宜震怒　撤換分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕？

小貓掉出底盤...車流中無助探頭　他見狀秒伸援手網讚：感謝司機

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

iOS 13 Beta實測　一鍵切換預設、深色模式超方便

涉侵犯隱私？微軟悄悄撤下全球最大人臉辨識資料庫

新AirPods搭無線充電盒終於開賣　7月就能領到貨

亞太股東爽一波　獨享168專屬電信方案上網吃到飽

提升5％！新iPhone XR電量有望來到3110mAh

三星新專利曝光！可推拉使螢幕尺寸增加60%

提防計程車繞路　Google Maps偏離警示功能測試中

盼帶動銷量！HTC為35萬「老粉絲」祭舊機換新機優惠

小米手環4現身！AMOLED彩色螢幕、《復仇者聯盟》主題限量版還附收藏證書

中華電青春無敵學生方案優惠加碼　「月付488元+100元」新機即刻入手

新台灣人戴維斯　首次造訪宜蘭推廣基層籃球

小倆辦離婚妻默默掉淚　戶政事務所員工高EQ挽救婚姻

中職／羅力改13日先發　富邦讓伍鐸多調整

扭到腳要先冰敷還是熱敷？　小心處理不當變「習慣性扭傷」

鴻海未於法說前一日公告重訊　證交所開罰新台幣3萬元

新竹市SBIR計畫上路　推企業聯合申請

泡湯好去處！南投北港溪溫泉區榮獲全台溫泉區最佳CP值獎第1名

讓長輩看出美麗新「視」界　1600萬2.5萬付老花眼鏡免費送

日職／王柏融敲二壘滾地球　吉田輝星滿壘飆K火腿領先

同框韓國瑜老字號汕頭火鍋遭拒吃　潘恒旭來了：好吃東西不分藍綠

3C家電熱門新聞

盼帶動銷量！HTC為35萬「老..

中華電青春無敵學生方案優惠加碼..

小米手環4亮相！《復仇者聯盟》..

挺過缺陷風波！三星：Galax..

提升5％！新iPhone XR..

Google Pixel 4渲..

從善如流？新iPhone擬棄L..

三星新專利曝光！可推拉使螢幕尺..

亞太股東獨享168專屬方案上網..

二代iPhone XR渲染圖再..

HTC首款三鏡頭手機Desir..

提防計程車繞路　Google ..

新AirPods搭無線充電盒終..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

更多熱門

相關新聞

前高管也吐槽！　iPod之父：螢幕時間功能有很多漏洞

蘋果因限制第三方開發的螢幕控管APP又被告，對此，被稱為「iPod之父」的蘋果前高管托尼．法戴爾表示，「蘋果的螢幕時間功能還存在很多不足和漏洞。」且認為蘋果不應該限制其他應用程式發展，並限制用戶選擇的權利。

iOS 13除黑暗模式　還有這些亮點

iOS 12全球升級率突破8成

「螢幕使用時間」限制滑手機效果不佳

外媒爆iOS 13已悄悄開始測試！6月正式亮相

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

快訊／阿翔出面了！認「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！一開口就道歉

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

快訊／謝忻道歉認「違反社會道德」

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公引退卻遭背叛

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

阿翔沒誠意被轟　天心小編也怒了：他在講什麼

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》

翔嫂把謝忻當「一家人」　慘被背叛

好市多看到真理褲！老公超興奮 …她換上傻了

謝忻、阿翔爆不倫戀！2天前發文「我偷吃」

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面