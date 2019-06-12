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縱谷「白色主題派對」15日登場 身穿白衣及配件現場兌換好禮

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▲▼花東縱谷國家風景區管理處將於瑞穗鄉瑞祥溫泉公園推出「2019寶島仲夏節-縱夏飲茶Bar」白色主題派對。（圖／記者王兆麟翻攝，去年仲夏節資料照片下同）

▲▼花東縱谷國家風景區管理處將於瑞穗鄉瑞祥溫泉公園推出「2019寶島仲夏節-縱夏飲茶Bar」白色主題派對。（圖／記者王兆麟翻攝，去年仲夏節資料照片，下同）

▲▼花東縱谷國家風景區管理處將於瑞穗鄉瑞祥溫泉公園推出「2019寶島仲夏節-縱夏飲茶Bar」白色主題派對。（圖／記者王兆麟翻攝，去年仲夏節資料照片下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處將於6月15日下午4時至9時於瑞穗鄉瑞祥溫泉公園推出「2019寶島仲夏節-縱夏飲茶Bar」白色主題派對，當天參加的民眾只要身上衣服或配件是「白色」，即可到飲品兌換區兌換調酒、啤酒或三立冰淇淋1杯3選1，結合溫泉及美食的縱夏夜，要讓大家HIGH翻仲夏節。

縱管處楊瑞宗處長表示，「縱夏飲茶Bar」白色主題派對，除了延續去年搭配東部海岸國家風景區管理處辦理之「2019秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」活動，同時也為接下來7月到10月結合瑞穗溫泉及安通溫泉辦理「2018-2019溫泉美食嘉年華」活動啟動儀式熱身。

▲▼花東縱谷國家風景區管理處將於瑞穗鄉瑞祥溫泉公園推出「2019寶島仲夏節-縱夏飲茶Bar」白色主題派對。（圖／記者王兆麟翻攝，去年仲夏節資料照片下同）

參加的民眾只要身上衣服或配件是「白色」，即可到飲品兌換區兌換好禮，現場有園遊會市集、闖關活動及肚皮撐撐大賽。

活動將由獲獎無數之國立玉里高級中學觀光事業科所屬調酒社設計的壯觀香檳塔及調酒秀作為活動開場，學生們以舞鶴蜜香紅茶及咖啡、冰品、台灣啤酒調製具在地特色清涼飲品提供來賓遊客品嚐，另外更邀請瑞穗及富里農會、特色部落、在地特色餐車辦理園遊會市集，並加入闖關活動、童樂繪著色比賽頒獎、肚皮撐撐大賽，還有台灣啤酒、三立冰淇淋等贊助廠商進駐以及年輕人最愛的DJ SHOW，歡迎大家一同前來瑞穗泡溫泉、吃美食、聽音樂，共渡仲夏之夜。

另外，縱管處配合台鐵局「SL仲夏寶島號」遊程於 6月30日11時20分至12時40分在台東池上火車站第一月台、7月7日11時20分至12時40分在花蓮富里火車站第一月台及7月13日9時30分至10時45分在花蓮玉里火車站第一月台，遊客持「SL仲夏寶島號」票根即可兌換在地特色冰品1支，各場次限量100支。

想要來場不一樣的夏日活動嗎?詳情請上本處官網：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2215，
縱管處粉絲團:https://www.facebook.com/tbrocerv/photos/a.38...

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