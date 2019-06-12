買彩券中58億！男子爽買「別墅＋飛機」...7年後下場超悲慘

▲貝佛特夫婦2012年中獎時開心模樣。（圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

蘇格蘭48歲的貝佛特（Adrian Bayford）在2012年中了1.48億英鎊（約台幣58億元）的彩券，一夕間搖身成為億萬富翁，讓外人十分羨慕，但實際上他過得非常悲慘，不僅8年婚姻破碎，也被迫和孩子們分離，甚至連朋友們都慢慢疏遠他，最後只好獨自搬到澳洲過著淒涼的生活。

據《太陽報》報導，貝佛特中獎後花了600萬英鎊（約台幣2億4000萬元）買下一座莊園，裡面有小屋、農場、高山牛、馬、母雞、羊等等應有盡有，還聘請當地人來照顧農場。不過，這座農場別墅後來逐漸荒廢，動物和農業設備陸陸續續被拋售，大大的庭院中只剩下一輛破舊的農耕車，以及空蕩蕩的馬廄、羊圈，看上去毫無生氣。

Lottery winner Adrian Bayford farm in Linton Cambridgeshire pictures empty derelict https://t.co/bbwUl377ua — Angie Katz (@KatzAngie) 2019年6月5日

貝佛特透露，他原本和前妻吉莉安（Gillian）感情非常親密，雖然他身為一名快遞員賺不了很多錢，但夫妻倆和2個孩子都過得很幸福、知足，怎料中獎後一切都變了調，8年婚姻在短短15個月內就宣告破裂，前妻帶著孩子們回去老家，剩下他獨自一人住在豪華卻寂靜的別墅中。

他離婚後分別遇到了3位女人，儘管能夠奢華的約會吃大餐，過得隨心所欲要什麼有什麼，但3段感情中維持最久的只有3年，他漸漸發現自己富有卻不快樂，再有錢也買不到從前的幸福，雖然目前仍是英國排行第512名的富豪，但生活過得越來越空虛，性格慢慢地從樂觀轉變成孤僻。前員工哈德斯比斯（Richard Hudspith）指出，「貝佛特已經受夠這一切，現在的模樣根本不是他想要的。」