買彩券中58億！男子爽買「別墅＋飛機」...7年後下場超悲慘

▲貝佛特夫婦2012年中獎時開心模樣。(圖/達志影像)



國際中心/綜合報導

蘇格蘭48歲的貝佛特(Adrian Bayford)在2012年中了1.48億英鎊(約台幣58億元)的彩券,一夕間搖身成為億萬富翁,讓外人十分羨慕,但實際上他過得非常悲慘,不僅8年婚姻破碎,也被迫和孩子們分離,甚至連朋友們都慢慢疏遠他,最後只好獨自搬到澳洲過著淒涼的生活。

據《太陽報》報導,貝佛特中獎後花了600萬英鎊(約台幣2億4000萬元)買下一座莊園,裡面有小屋、農場、高山牛、馬、母雞、羊等等應有盡有,還聘請當地人來照顧農場。不過,這座農場別墅後來逐漸荒廢,動物和農業設備陸陸續續被拋售,大大的庭院中只剩下一輛破舊的農耕車,以及空蕩蕩的馬廄、羊圈,看上去毫無生氣。

貝佛特透露,他原本和前妻吉莉安(Gillian)感情非常親密,雖然他身為一名快遞員賺不了很多錢,但夫妻倆和2個孩子都過得很幸福、知足,怎料中獎後一切都變了調,8年婚姻在短短15個月內就宣告破裂,前妻帶著孩子們回去老家,剩下他獨自一人住在豪華卻寂靜的別墅中。

他離婚後分別遇到了3位女人,儘管能夠奢華的約會吃大餐,過得隨心所欲要什麼有什麼,但3段感情中維持最久的只有3年,他漸漸發現自己富有卻不快樂,再有錢也買不到從前的幸福,雖然目前仍是英國排行第512名的富豪,但生活過得越來越空虛,性格慢慢地從樂觀轉變成孤僻。前員工哈德斯比斯(Richard Hudspith)指出,「貝佛特已經受夠這一切,現在的模樣根本不是他想要的。」

