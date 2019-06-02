逆子拿不到刺青錢竟砸車罵父「撿角」　警噴辣椒水制伏

▲台南市王姓男子，因父親不給錢刺青，酒後失控持鋁棒抓狂砸弟弟機車，並出言怒譙老父親「撿角」，被市警三分局警方以辣椒水強勢制伏送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區1名王姓失業男子，5月28日晚上因父親不給錢刺青，酒後失控持鋁棒抓狂砸弟弟機車，並出言怒譙老父親「撿角」，台南市警三分局警方據報到場查處，王嫌沒有在怕，先持木椅扔擲員警，辱罵並與員警拉扯，警方以辣椒水強勢制伏王嫌，王父還出言替兒子求情，惟警方仍依妨害公務罪嫌送辦。

警方說，31歲王姓男子目前與父親同住，多年來沒有穩定的工作，又不願跟著父親到工地幹粗活，索性在家當啃老族，吃喝、菸酒都靠老父親供養，王嫌每天喝到爛醉，只要拿不到錢，就揚言要動粗，已經多次砸毀家中物品，鬧得鄰里都不安寧。

5月28日晚上王嫌一如往常喝醉，再度伸手向父親索取金錢說要刺青，但是老父親一下子拿不出，拒絕了王嫌，並趁機要王嫌應該到外頭找正常的工作，沒想到王嫌聞言，一怒之下衝出家門口，拿起身邊的鋁棒砸毀弟弟的機車，還譏笑父親就是什麼都不敢做，所以這輩子「撿角」沒有用。

29日下午王嫌酒後心情不佳自己拿手機向市警三分局警方報案，員警到場後，王嫌先持木椅向員警扔擲，言詞辱罵員警並與處理員警發生拉扯，警方以辣椒水強勢制伏王嫌，並依妨害公務將王嫌當場逮捕，不過王父老淚縱橫地替其子求情，不願提告毀損，警方告知王父，王嫌所犯妨害公務是公訴罪，因此一定要依法偵辦，雖然警方表示同情，全案偵訊後仍將王嫌移送台南地檢署偵辦。

警方對於王嫌的家暴行為已告知家屬可申請保護令，但王父暫拒申請，警方表示會並將其家庭狀況通報社會局，介入了解是否需要公部門協助。

