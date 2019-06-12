8公分大傷口！蹲「坐式馬桶」爆裂　男屁股被割狂噴血

▲貴州一男子上廁所被馬桶割傷屁股。（翻攝自《看看新聞KNEWS》）

大陸中心／綜合報導

貴州省貴陽市的彭姓男子上完晚班後回家，發現忘記帶鑰匙了，家中也沒人，只好在住家附近找了一家小旅館，開了個房間準備休息一下，不料這卻是他噩夢的開始。當晚，他上廁所時，被突然爆裂的馬桶割傷屁股，當場狂噴血。

據《看看新聞KNEWS》報導，彭男住的是位於貴陽市蓑草路的鴻強賓館，開好房間後，準備上個廁所之後就上床睡覺。這時意外發生，陶瓷馬桶突然爆裂，他的屁股當場被劃出了兩道傷口狂噴血，強忍劇痛，跑下旅館叫了計程車趕往醫院。

彭男稱，「兩道傷口一道7公分，一道8公分，做手術都做了兩個多小時，縫了幾十針，第一天就花了將近4000元人民幣（約新台幣1.8萬元），現在醫生建議住院。」

彭男母親表示，事情發生後旅館態度非常不負責任，還聲稱「可能是彭先生操作不當導致」。對於這樣的解釋，彭男和母親都覺得很可笑。彭男稱，自己沒有蹲踩馬桶，「就算是蹲上了馬桶，馬桶爛了，也說明馬桶存在品質問題，而非自己操作不當，所以旅館理應負全部責任。」

兩人提出，醫療費用要由旅館負責，其他賠償等康復後再說。但是這個要求遭到了旅館負責人的拒絕。面對旅館方這樣的態度，彭男與母親兩人感到非常氣憤並報了案，「這是在故意推卸責任。」目前，雙方還在進一步協商當中。

▲貴州一男子上廁所被馬桶割傷屁股。（翻攝自《看看新聞KNEWS》）