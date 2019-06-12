2個多月沒換洗衣物才抓到藥頭　18警分9支嘉獎嘆：CP值好低

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台南市警二分局去年動用18名警員，花費半年總算在本月11日抓到藥頭「阿華」和4名藥腳，現場卻只搜到一根沾有少量毒品的吸管；雖然成功維護了治安，但依據規定18名警員只獲得9支嘉獎，其中一名偵查佐為了查緝這起案件，已經兩個多月沒有換洗衣物，其他人也幾乎都是天天睡在辦公室，最後成果的超低CP值讓大家都覺得很哀怨。

▲警方花費半年追緝藥頭，結果只獲得9支嘉獎。（示意圖／達志影像，與本案無關）

根據《自由時報》報導，為了抓到阿華，警方一共動員4個小隊加上2名警員，除了長達3個月的監聽外，他們平時還得負責逐字打譯文、分析監聽內容、現場勘查、文書工作等，所有人忙得連衣服都沒辦法天天換洗，睡覺也都是就近在辦公室解決，其中一名偵查佐更是忙到兩個多月沒有換洗衣物。

然而，依據警政署規定，這起緝毒案18名警員共獲得9支嘉獎，扣除首功一人可得3支嘉獎外，其他17人平分剩下的6支，相當於一人只能拿到三分之一支，CP值實在是很低。對於基層警員們的無奈，刑事局表示，緝毒是以結果來看，體諒到同仁辦案辛苦，這次有特別提高查緝的獎勵，希望大家能繼續加油，共同維護治安。

▼警方查獲的吸管中，只有不到0.5公克的毒品。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）