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教會董座「手指當鬧鐘」性侵女兒　裝懺悔換緩刑…夥同家族霸凌前妻女

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲一位女子在12歲時遭鬼父多次「指侵」。示意圖非當事人。（圖／123RF）

記者葉國吏／綜合報導

46歲某教會基金會董事長阿雄(化名)，涉嫌在6年前指侵當年只有12歲的女兒，老婆得知後怒告。但到法庭上又心軟求情，阿雄得以緩刑免關。豈料，阿雄得知緩刑後變本加厲，聯手夫家家人一起誹謗母女，甚至還恐嚇取命。

根據《周刊王》報導，出身宣教世家、台東某教會基金會董事的阿雄，在家竟然是「鬼父」般的身分。他涉嫌「以手指當鬧鐘」指侵當年才12歲的女兒，還上下其手性侵女兒。誇張的是，阿雄還以「穿內衣容易得乳癌」為由，要求老婆轉告女兒以後不要穿內衣，讓女兒害怕崩潰。

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲少女遭鬼父性侵，身心留下重大陰影。示意圖非當事人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

妻子得知先生的鬼父行徑後怒告，但鬼父在法庭上放低姿態求和解，妻子心軟幫忙求情，換得法官判處3年7個月徒刑、緩刑5年。鬼父獲得緩刑後，開始聯手婆家一起網路霸凌，還說是女兒故意勾引，婆婆甚至還痛罵妻子。

妻子表示，即便現在已經跟先生離婚多年，但他們還是不斷在網路指名道姓謾罵誣陷，甚至搬離原住處後還被鬼父跟蹤，似乎想伺機而動。對此記者致電到阿雄服務的教會詢問，對方說「沒有這個人」，隨後誘改口說「他在上課」便掛掉電話。

．ETtoday新聞雲提醒，家暴防治專線113。

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關鍵字：性侵,家暴

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