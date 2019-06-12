為了喬9萬元債務糾紛　中和男子找友人助陣反遭追砍

▲中和區華安街巷口傳出有男子遭人持利刃砍傷，現場留下大片血跡。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市中和區華安街16巷巷口，11日晚間11時許，傳出有男子遭人持利刃砍傷。整起案件疑似是為了喬9萬元的債務，雙方在一言不合之下動手打了起來，衝突中造成一名許姓男子被另一方持利刃砍傷，目前警方已經帶回涉案相關人士，要進一步釐清事發經過。

被打一方的友人私下向記者表示，有聽聞涉案人說到，有人欠了9萬元，最後打了起來。打人的一方大概5、6人，而遭毆的一方大概1、2人，打人的一方事發後從華安街內徒步逃離，並不清楚雙方在過程中是否有持武器，救護車與警車事發後才趕到現場。

據了解，許男與2名友人11日晚間11時許，與另一方5、6名男子，相約在中和區華安街16巷巷口，雙方疑似有9萬元債務糾紛，但在釐清債務的過程中，疑似因為言語衝突，雙方便打了起來，許男與2名友人，遭對方圍毆並持刀砍傷手臂，民眾聽聞糾紛立即打電話報警，警方獲報後很快就趕抵現場。

打人的一方疑因來不及逃走，當場被警方逮個正著，最後被員警通通帶回派出所偵訊，而傷者許姓男子在1名友人與員警陪同下，前往雙和醫院救治，所幸目前驚治療後並無大礙，而警方也將許男的另一名友人帶回派出所要釐清案情。

警方表示，警方在11日晚間確有接獲報案，而該案目前已經處於偵查階段，不方便公開任何偵查內容，員警已經針對該案展開調查，詳細情形還有待辦案人員進一步釐清。

▲▼案發現場留下一堆血跡，員警也在四周查訪是否有目擊住戶並調閱周邊監視器畫面。（圖／記者趙永博攝）



▲在案發地點四周還有許多空啤酒罐。（圖／記者趙永博攝）



▲整起案件目前由中和分局國光派出所著手偵辦中。（圖／記者趙永博攝）