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桃園老樹壓死人！　林昭賢要求市府體檢行道樹安全

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▲桃園老樹壓死人！

▲桃園發生老樹壓死人！市議員林昭賢要求市府體檢行道樹安全。（圖／林昭賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

老樹未照顧，壓死人不償命！桃園市龍潭區一名80歲的江姓老婦，9日於住家附近社區道路散步，突遭行道老樹倒下壓死，龍潭區市議員林昭賢獲悉，表示痛心與遺憾！林昭賢說，5月底他在市政總質詢時，提出行道老樹生病枯死問題嚴重，如今發生老樹壓死人憾事，要求市府農業局儘速全面體檢行道樹安全。

林昭賢說，半個多月前，他走訪基層，發現龍潭區上林里福德祠旁，有多株6、70年老榕樹逐漸枯萎，由於該祠是許多長輩們平日聚會地方，唯恐生病老樹危害老人的安全，其服務處立即報請市府農業局協助處理。

農業局也火速洽請資深黃姓園藝師傅檢視，發現是根部腐朽後遭白蟻侵蝕，並投藥救治，希望老樹能繼續存活。另外，高原里橫岡下土地公廟後方老榕樹，亦發現根部幾乎腐爛，經黃師傅檢視為罹患有「樹癌」之稱褐根病，也商請林業試驗所派專家搶救罹癌老樹。

▲桃園老樹壓死人！

▲桃園發生老樹壓死人！（圖／林昭賢服務處提供）

由於陸續發現到龍潭地區如公園、學校、宮廟甚至各馬路行道樹等，出現許多老樹生病枯死現象，林昭賢認為，若不做好防範措施，勢將危及人車安全，而於上(5)月28日市政總質詢時，提出校園、土地公、行道樹生病枯死問題。

然，此話猶言在耳，6月9日竟發生80歲的江姓老婦，在龍潭區某一社區道路散步時，突遭行道樹倒下壓死意外，翌(10)日龍潭警分局報請桃園檢方相驗指出，江婦臉部開放性創傷、身體多處粉碎性骨折，係被老樹壓死！

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關鍵字：桃園,老樹,壓死人,市議員林昭賢,體檢,行道樹

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