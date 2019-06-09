　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹圍漁港溺水「姊妹1死1命危」！單親媽病逝…3兄妹相依家庭破碎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

社會中心／綜合報導

桃園市竹圍漁港今（9日）發生溺斃案，一對尤姓姊妹與好友前往港邊戲水，不料姊妹2人卻遭突然漲潮的海浪捲入海中，待救起後2人皆無生命徵象，經送醫搶救後姊姊宣告不治，而妹妹則仍在與死神拔河中。據悉，姊妹倆年紀相當輕，分別就讀高中、國中，由於單親的媽媽早逝，尤姓姊妹花與就讀大學的哥哥相依為命，孰料一起突如其來的意外，讓原本就相當艱辛的家庭再度面臨破碎。

▲▼竹圍漁港外戲水。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲5名好友相約到竹圍漁港戲水，不料其中4人卻遭浪捲走，造成尤姓姊妹花1死1命危。（圖／記者楊淑媛翻攝）

警方初步調查，尤姓姊姊因家境不好，高中時選擇休學，而妹妹則還在就讀國中三年級；9日中午，姊姊與另外3名好友相約到竹圍港邊戲水，還邀妹妹一同前往，當時2名女性友人坐在岸邊未下水，僅尤姓姊妹與另名男性友人一同踏浪嬉戲，孰料這時恰逢海水漲潮，突如其來的一陣大浪瞬間將3人及岸上另名好友江女捲落海中。

警方指出，友人發現4人落海後，急忙通報消防局求救，待警消趕抵現場時，落海男子已自行游回岸邊，經初步檢傷後並無大礙，另名落海的江女被救起後意識清楚，無生命危險，但尤姓姊妹花獲救時已皆無生命徵象，經緊急送醫搶救，尤姊因溺水時間太久，宣告不治身亡；而妹妹雖恢復呼吸心跳，但仍然意識模糊，尚未脫離險境。

據《聯合報》報導，尤姓妹妹就讀學校的校長表示，姊妹倆還有一個就讀大學的哥哥，3兄妹命運乖舛，自幼父親便失聯，全仰賴單親的尤母撫養3人長大，屬中低收入戶，但上天卻像是對3兄妹的命運開了玩笑，去年尤母病重離世，3人頓失依靠，就讀高中的尤姊考量家中經濟情況，決定暫時休學，原本預計今年就要復學，怎料卻在戲水時遭浪捲走、搶救不治。目前社會局獲悉尤家狀況後，已經介入了解，後續將會同教育局提供必要協助。

▲▼竹圍漁港外戲水。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲尤姓姊姊因缺氧時間太久，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。（圖／記者楊淑媛翻攝）

ET快訊
郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網暈：會溺
「典型鋒面+西南氣流」灌雨4天！一張圖看致災豪雨彈怎下
夜火他提水衝屋內慘死！禮儀師女兒忍淚修復遺體　媽要賠200萬

關鍵字：桃園,竹圍漁港,姊妹,單親,溺水

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／女雙載飛趴對向車道　「腦漿迸出」轎車男女嚇呆：我閃不過

影／3幼子趴遺體旁痛哭「要找媽媽」！桃園酒駕男撞碎家庭　妻死夫重傷

影／別送醫了...妻子變植物人4年　他散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

酒駕男被自己的車輪絞碎腳踝！他自曝職業懊悔痛哭：我的人生完了…

影／約好唱「生日快樂歌」給媽聽…酒駕男撞碎天倫夢！3兄妹靈堂前悲痛哭

影／酒駕撞擊瞬間曝光！夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」1死1重傷　3幼子趴母屍旁痛哭

影／5男性侵1女！竹東少女「遭火燒」棄屍長蛆　法官判死刑：80%國人支持

23歲男到小6女童家「躺沙發睡覺」　媽開燈怒喊告…他：這母親無理取鬧

夜火他提水衝屋內慘死！禮儀師女兒忍淚修復遺體　媽媽要賠200萬哽咽

竹圍漁港溺水「姊妹1死1命危」！單親媽病逝…3兄妹相依家庭破碎

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

劉以豪.郭雪芙背著正宮獨處調情　抱上陽台狂撩還壁咚「親我！」

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

高雄夢幻雪花冰！珍珠、白玉免費加　來朵芒果玫瑰花清涼消暑一下吧♥

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

夜火他提水衝屋內慘死！禮儀師女兒忍淚修復遺體　媽媽要賠200萬哽咽

竹圍漁港溺水「姊妹1死1命危」！單親媽病逝…3兄妹相依家庭破碎

獨／14歲少女雙載慘死！阿姨痛哭「車不是她騎的」：頭撞地也不會當場死

划龍舟勇渡蘭嶼GG了！　遭遇大浪打翻船海署艇迅速救人

合歡山上拍夜空…回程疑疲勞駕駛！休旅車國道自撞「後座男破頭亡」

台中1天3意外　東勢林場男員工「打錯擋墜山坡」命大僅右腳骨折

快訊／電動車打錯檔！東勢林場遊樂區男員工墜20m邊坡　右腿骨折意識模糊

龍舟跨洋挑戰失敗！距蘭嶼1公里遭大浪打翻　22划手落海獲救

LV包送洗拉鍊斷！老闆一個動作秒變「A貨」超崩潰　網驚：最新聯名款？

影像曝光！國6休旅車「自撞翻3圈」　乘客頭部重創死亡

法網／蒂姆女友女雙奪冠登上球后　不嫌累決賽現場加油

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

《阿斯達》金智媛抹血詛咒：你會死得淒慘　震撼演技全場噤聲

超過50萬人！「反送中遊行」7人被逮　警出動「速龍小隊」、辣椒水

王者歸來！姜丹尼爾消失128天露臉　預告回歸：怕大家忘記我

個性合到爆！「婚後最甜蜜」星座夫妻Top3曝光　你們上榜了沒？

中職／罕見看錯暗號+失誤　潘威倫300場先發不完美

再生紙抄筆記香香der！外國友歪頭「便箋還綁橡皮筋」…他一看笑噴：別告訴他

《中國有嘻哈》音樂總監被捕！　做節目爆紅…侵占6800萬入獄倒數

5歲女腸子被泳池「吸出」！10年未進食近況曝光　靠1袋子維生

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

社會熱門新聞

剛畢業3天　14歲優秀女「騎友..

拍比基尼辣妹...女友「我他X..

女雙載飛趴車道　轎車駕駛：我閃..

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找..

國中女無照騎車爆頭亡　駕駛自責..

即／高雄榮總旁鼎中路開挖斷管線..

3年鏟肉27公斤變正妹　男同學..

獨／14歲少女慘死　阿姨痛哭：..

酒駕男被自己的車輪絞碎腳踝！自..

和人妻同事宿舍「第一次」　他被..

高雄街頭暴力動作片狂毆　男子遭..

醫和護理師好樂迪激情產子　妻求..

桃園酒駕妻死夫重傷！撞擊畫面曝..

撿到走失賽鴿　飼主竟冷回：飛不..

更多熱門

相關新聞

知名越南歌星　端午桃園演出　

長年來，於台、越兩國、投資事業相當成功的桃園企業家陳駿宏，在端午連假期間，「大手筆」邀請8名知名越南歌星、9日來桃園演出，要讓台灣的越配和移工們，聽家鄉歌、解思鄉情。應邀出席活動的前立委陳根德，肯定陳駿宏及主辦單位桃園市越配權益促進會的用心，一起用歌聲博感情，也期許來台的越配過好日子。

「大咖」部長陪同　蔡英文桃園接地氣

北北桃通勤生活圈　桃園A7、中路最優選

約好唱生日快樂歌給媽聽…酒駕男撞碎天倫夢

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找媽媽

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

快訊／馬如龍肺腺癌病逝！享壽80歲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

Eason忍N年控他出外景霸凌！

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

27歲OL狂放屁竟罹大腸癌！父崩潰癱地

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌5天

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

剛畢業3天　14歲優秀女「騎友車」飛噴亡

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

女雙載飛趴車道　轎車駕駛：我閃不過

3歲兒說這段話　媽聽完爆哭：大兒子投胎回來

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找媽媽

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

更多

最夯影音

更多

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面