竹圍漁港溺水「姊妹1死1命危」！單親媽病逝…3兄妹相依家庭破碎

社會中心／綜合報導

桃園市竹圍漁港今（9日）發生溺斃案，一對尤姓姊妹與好友前往港邊戲水，不料姊妹2人卻遭突然漲潮的海浪捲入海中，待救起後2人皆無生命徵象，經送醫搶救後姊姊宣告不治，而妹妹則仍在與死神拔河中。據悉，姊妹倆年紀相當輕，分別就讀高中、國中，由於單親的媽媽早逝，尤姓姊妹花與就讀大學的哥哥相依為命，孰料一起突如其來的意外，讓原本就相當艱辛的家庭再度面臨破碎。

▲5名好友相約到竹圍漁港戲水，不料其中4人卻遭浪捲走，造成尤姓姊妹花1死1命危。（圖／記者楊淑媛翻攝）

警方初步調查，尤姓姊姊因家境不好，高中時選擇休學，而妹妹則還在就讀國中三年級；9日中午，姊姊與另外3名好友相約到竹圍港邊戲水，還邀妹妹一同前往，當時2名女性友人坐在岸邊未下水，僅尤姓姊妹與另名男性友人一同踏浪嬉戲，孰料這時恰逢海水漲潮，突如其來的一陣大浪瞬間將3人及岸上另名好友江女捲落海中。

警方指出，友人發現4人落海後，急忙通報消防局求救，待警消趕抵現場時，落海男子已自行游回岸邊，經初步檢傷後並無大礙，另名落海的江女被救起後意識清楚，無生命危險，但尤姓姊妹花獲救時已皆無生命徵象，經緊急送醫搶救，尤姊因溺水時間太久，宣告不治身亡；而妹妹雖恢復呼吸心跳，但仍然意識模糊，尚未脫離險境。

據《聯合報》報導，尤姓妹妹就讀學校的校長表示，姊妹倆還有一個就讀大學的哥哥，3兄妹命運乖舛，自幼父親便失聯，全仰賴單親的尤母撫養3人長大，屬中低收入戶，但上天卻像是對3兄妹的命運開了玩笑，去年尤母病重離世，3人頓失依靠，就讀高中的尤姊考量家中經濟情況，決定暫時休學，原本預計今年就要復學，怎料卻在戲水時遭浪捲走、搶救不治。目前社會局獲悉尤家狀況後，已經介入了解，後續將會同教育局提供必要協助。

▲尤姓姊姊因缺氧時間太久，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。（圖／記者楊淑媛翻攝）