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知名越南歌星端午桃園演出　台商陳駿宏把歡樂帶給大家　

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▲知名越南歌星，端午桃園演出　

▲邀請知名越南歌星來台演出，台商陳駿宏和妻子余錦萍要把歡樂帶給大家。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

長年來，於台、越兩國、投資事業相當成功的桃園企業家陳駿宏，在端午連假期間，「大手筆」邀請8名知名越南歌星、9日來桃園演出，要讓台灣的越配和移工們，聽家鄉歌、解思鄉情。應邀出席活動的前立委陳根德，肯定陳駿宏及主辦單位桃園市越配權益促進會的用心，一起用歌聲博感情，也期許來台的越配過好日子。

桃園市越配權益促進會理事長馮玉英說，這次的「端午公益聯歡大會」由桃園在地知名企業錦宏國際董事長陳駿宏和夫人余錦萍全額贊助；受邀前來台灣的8名知名越南歌星，全都是透過臉書由居住在台灣的越南姐妹、移工們票選。▲知名越南歌星，端午桃園演出　

▲知名越南歌星桃園演出。▼陳駿宏感謝地方人士力挺，樂當台越兩國友好交流橋樑。（圖／記者楊淑媛攝）
▲知名越南歌星，端午桃園演出　

「端午公益聯歡大會」分別於8、9兩日，在台南和桃園南崁高中舉辦，吸引逾2,000多名越南姐妹和移工朋友參加，大家「不用回越南，在台灣，也可以免費聆聽到精彩的越南歌手演出！」▲知名越南歌星，端午桃園演出　

全額贊助演唱會的陳駿宏說，他在桃園有物流、藝品等多元投資，10多年前，在妻子支持下，前進越南投資不動產，以感恩之心回饋越南，捐款協助當地政府推動各種公益關懷活動，為政府進行台越兩國的友好交流。▲知名越南歌星，端午桃園演出　

陳駿宏表示，越南人愛唱歌，重感情，聽到要來台灣為故鄉的越南人演唱，應邀的8名知名越南歌星，都欣然受邀，期待用歌聲給故鄉人帶來歡樂；對於前立委陳根德、立委陳學聖辦公室主任武九齡、移民署桃園服務站主任林萬益、市議員褚春來等地方人士，到場參加，亦表感謝。▲知名越南歌星，端午桃園演出　

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關鍵字：越南歌星,桃園,陳根德,過好日子,台商陳駿宏

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