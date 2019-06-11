台南豪雨淹水　網友感嘆「水上樂園」開幕！

記者林悅／台南報導

台南市6月11日上午受到滯留鋒面徘徊以及西南氣流的影響，下起大豪雨，台南市區多處傳出淹水災情，有網友在臉書社群PO出一段影片，片中一眼望去「一片汪洋」，整個街道都泡在水中，網友也感嘆稱：「台南水上樂園開幕了！」。

▲有網友在臉書社群PO出一段影片，片中一眼望去「一片汪洋」，整個街道都泡在水中。（圖／翻攝自爆政公社）

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有網友在臉書社群PO出一段影片，指台南市因豪大雨，造成淹水，整個社區街道一眼望去「一片汪洋」，網友表示「台南水上樂園開幕了！」，他為台南鄉親們感嘆！令人感到PO文者對淹水的無奈。

許多網友對PO文也表達同感，但也說「習慣了」，有的網友說這是發生在台南，不是高雄，「這樣就不能酸韓國瑜了捏」，也有網友說「對某些人來說，這個只是小小的積水而已，不影響」，似乎對台南淹水成常態感到無奈。

台南市11日受大豪雨影響，東區小東路地下道、四維地下道、東區裕義路、裕和路、裕德街、永康、崑山科大……，多處道路、地區都發生淹水。目前水利署已將歸仁區、仁德區、安平區、關廟區列為淹水警戒區，請各公所留意低窪地區淹水情形。台南市政府治水多年，許多地區仍逢水必淹，民眾不禁要問，何時才能真正擺脫淹水夢魘？