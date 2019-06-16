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Ann’S 姐妹「閱腳無數」！美鞋顧問讓你更了解自己的腳型

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▲專屬妳的美鞋顧問：Ann’S 姐妹聯手「閱腳無數」！創立沙發後跟，層層把關每雙好鞋的舒適度（圖／女子學提供）

專訪當天是在一個無雲的晴天，走進 Ann’S 女鞋永安店，明亮的採光、粉色的裝潢，還有各式多樣百搭的鞋款，給人一種正值青春的少女氣息。不過，就品牌的資歷而論，Ann’S 可是位處事進退得宜的輕熟女，至今已成立 16 年，目前由闆娘安恆璇和妹妹安珮綺共同經營。

雖說恆璇和珮綺是親姐妹，不過從衣著和其他細節，便能感覺到兩人有著極大的不同，在深入細聊後，更是發現先前曾有段「不為人知」的插曲故事。

知己知彼，姐妹攜手走過平台轉換期

▲專屬妳的美鞋顧問：Ann’S 姐妹聯手「閱腳無數」！創立沙發後跟，層層把關每雙好鞋的舒適度（圖／女子學提供）

▲Ann’S 女鞋目前由闆娘安恆璇〈上圖〉和妹妹安珮綺共同經營。

Ann’S 創立初期，正值台灣網拍的崛起潮流，企管系出身的恆璇，因有著二手網拍的經驗，在畢業後便決定創業，投入識別度較高的鞋業，成為網拍界的第一波品牌。一直到七年後，對行銷經營頗有興趣的珮綺，才正式加入。

憶起剛進公司，珮綺說姐姐並未給她任何特權，底薪更是比同年齡的朋友還要低，兩人當時還因為加薪的事鬧得不愉快。不過站在恆璇的立場來看，身為一個品牌的闆娘，她認為不論是誰，「只要在公司，就應該成為有用的人。」於是她告訴隸屬行銷部門的珮綺，除非她在每個月的績效皆有達標，否則絕對不會拿到額外的獎金或是加薪。

儘管當時的這番話，對甫出社會的珮綺來說，顯得有些嚴厲，不過卻也著實地激起了她想要證明自己的決心。

▲專屬妳的美鞋顧問：Ann’S 姐妹聯手「閱腳無數」！創立沙發後跟，層層把關每雙好鞋的舒適度（圖／女子學提供）

▲安珮綺〈上圖〉主要負責的工作內容為行銷與品牌，安恆璇則是主力設計和商品端。

「我後來發現，姐姐只是比較實事求是的人，喜歡有幾分證據說幾分話，因此必須事前將資料準備齊全，才能夠成功說服她！」找出和姐姐處事的方針和節奏，珮綺承接下所有對外的工作，負責行銷通路，率領 Ann’S 走過單一平台的打壓窘境，創建屬於自己的官網、APP、實體門市和其他銷售平台。

以自身經驗，聯手為產品把關

目前 Ann’S 在台灣的體驗門市遍及台灣北、中、南，總共有 7 間分店，讓安家姐妹能夠透過面對面的服務，站在第一線傾聽消費者的心聲，也意外發現其實有很多顧客都和她們一樣有著鞋底下的「隱性困擾」。

▲專屬妳的美鞋顧問：Ann’S 姐妹聯手「閱腳無數」！創立沙發後跟，層層把關每雙好鞋的舒適度（圖／女子學提供）

▲「加寬版楦頭」、「沙發後跟」是 Ann’S 的獨家訂製系列，期望能為消費者打造兼具美觀又舒適的鞋 。

「如果連我們都可以穿，那幾十萬的客人一定也沒問題！」說話的正是有著高角度拇指外翻的恆璇，從小到大，她嘗試過無數的包鞋或是涼鞋，但不是不能穿就是不合腳，腳底容易超出鞋板太多，既不美觀又不舒適。

因此她們決定特別打版訂製，針對「拇指外翻」、「腳版較寬」、「鞋子磨腳」等困擾，開發出「加寬版楦頭」、「沙發後跟」等獨家款設計，造福愛美卻又怕傷腳的廣大女性。

閱腳無數，專屬於妳的美鞋顧問

大家都愛買鞋，但卻鮮少有人真的了解自己的腳型，「很多人在穿鞋時會覺得不舒服，是因為不了解自己的腳」。

在一次購買貼身衣物的經驗中，珮綺發現多數的人都會在意自己的內衣是否穿對 size，但卻不太會特別注意腳上的鞋子是否真的適合自己，可能一直穿著錯誤的尺寸和鞋型而不自知，非但容易造成不必要的傷害，也會增加許多買錯鞋的風險。

▲專屬妳的美鞋顧問：Ann’S 姐妹聯手「閱腳無數」！創立沙發後跟，層層把關每雙好鞋的舒適度（圖／女子學提供）

▲透過美鞋顧問的服務，讓消費者更了解自己的腳型，能大大降低買到不適合自己鞋款的機率。

珮綺舉例，像她的食指長於其他根腳指，因此從小在選擇鞋子的時候，都傾向選擇大一號、比較寬鬆的尺寸，長時間下來間接影響了關節的發展，導致除了姆指外，其它四指都是內縮的情況。宛如靈光乍現般，她決定在 Ann’S 永安門市設立全台第一間的「美鞋顧問」服務，透過專業的經驗，幫助來店的顧客挑選出最適合自己的鞋款。

「腳部的赤裸其實不亞於內衣，原本我以為這些是常識，但後來才知道是一門需要被普及推廣的專業」，自從推出服務到現在，珮綺觀察到有高達九成的女生長久以來都穿錯尺寸，她自嘲自己現在已是「閱腳無數」，未來也希望能將這項專業普及到每位店員身上，讓消費者只要來到 Ann’S 就能夠找到最合穿的美鞋。

創業，是一輩子渴望經營的志業

▲專屬妳的美鞋顧問：Ann’S 姐妹聯手「閱腳無數」！創立沙發後跟，層層把關每雙好鞋的舒適度（圖／女子學提供）

▲Ann’S 的暢銷款小白鞋，至今已改良推出至第四代。

儘管安家姐妹有著截然不同的個性和處事風格，但在言談中可以發現她們身上都有著共通的特質─「不怕麻煩」、「負責任」。從 Ann’S 裡的每一雙鞋，舉凡版型、材質到沒人看見的襯底，都有著她們對於細節的堅持還有認真的態度，正是這份不馬虎的精神，讓粉絲甘願死心蹋地的追隨與支持。

也許不能滿足百分之百的女性，但百分之八十，是她們給自己的標準。相信不管再過十年、二十年，Ann’S 都會持續推出兼具好看又舒適、好穿的鞋款，不為什麼，只為「既然開始了，就要盡善盡美地做到最好 ！」

Ann’S

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攝影：艾葳精品婚紗

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：女子學,創業,Ann’S,鞋子,,網拍,網路商城

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