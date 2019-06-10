淡水盃格鬥延長賽！孤警扛不住陣頭惡煞衝媽祖廟　民怨：想逃離淡水

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水清水巖祖師爺遶境活動，被居民戲稱是「無差別格鬥賽」，今年慣例陣頭又打了起來，活動才剛落幕，三芝的福成宮媽祖遶境又上演延長賽－－「老鷹抓小雞」鬥毆衝突。地方勢力因不滿遶境路線變更，竟衝進媽祖廟內圍毆正在請神的消防義消，淡水分局指派一名員警到場勢單力薄，頻頻被推倒在地，等到支援警力到達後只逮捕1人到案，其餘下手的4名惡煞仍在逃中。

▲惡煞衝入媽祖廟內毆打義消，孤警無力抵抗甚至被推倒在地。（圖／記者陳豐德翻攝）



9日晚間8時許，24歲的王姓男子等5人怒氣沖沖進入媽祖廟內，圍毆正在請神的5名義消，民眾拍下直擊影片PO網，影片中看到惡煞宛如飢腸轆轆的老鷹一般，而只有一名員警充當母雞，不斷想要攔住王男等人，但仍被推倒在地，還有人拿著茶桶就往對方身上砸。

淡水警方表示，現場獲報後由三芝分駐所長到場，由於所率警力不足，立即通報支援並維持現場秩序，但鬧事份子隨即逃離現場，王男來不及逃走被逮捕到案釐清案情，據了解王男等人是因不滿遶境路線變更，導致車隊沒能經過他們設壇處所才不滿，後續依刑法第150條公然聚眾強暴脅迫、妨害公務、傷害、毀損等罪嫌移送法辦，並持續追查另4人到案，依法究辦。

▼支援警力到場時已經有4名惡煞先行逃走。（圖／記者陳豐德翻攝）



民眾看到影片後說「這警察是來擋拳的嗎？」、「警察在玩老鷹抓小雞嗎？」、「警察真悲哀！槍都不敢掏出來」、「視警察和神明如無物」、「警察根本只是開單用的」、「在宮廟裡打，還有沒有尊重神」、「一堆不尊重神明的人，在玩迎神明的遊戲」、「鑼鼓聲不錯，當作扮仙」。

其實前幾天才剛結束的清水巖祖師爺遶境，才會淡水地方居民戲稱是「淡水盃無差別格鬥大賽」，可說是每年都得打上幾場，居民不僅反感，當天甚至還有人想逃離自家；多段衝突鬥毆、屁孩包圍派出所畫面在臉書「細說淡水」上轉傳，不料淡水警方竟還能向媒體表示「沒有打架」想粉飾太平，居民連基本的「安居」也得不到，對警方信賴恐怕早蕩然無存。

▼淡水清水巖祖師爺遶境結束後，陣頭人員在捷運淡水站前互毆，完全無視警方存在 。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

