水溝蓋氣爆閃燃！台南市永康工業區混合易燃氣體外洩　消防警戒中

▲台南市永康工業區經華路傳出有不明疑體外洩，台南市消防局及毒災應變隊在現場查處中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康工業區經華路11日上午8時37分許傳出發現水溝蓋氣爆閃燃，台南市消防局派出消防車前往現場警戒，並通報環保局及毒災應變隊到場處理，用五用偵側器都無法測出是何種氣體，到下午毒災應變隊測得多種混合易燃氣體，以正己烷居多，目前持續警戒處理中。

台南市消防局於11日下午1時6分許，接獲永康區經華路永康工業區服務中心轉報，該區域上午8時37分發現水溝蓋氣爆閃燃，現場需要現場警戒，消防局馬上通報環保局及毒災應變隊，並調派永康消防分隊消防車2車6人前往警戒。

永康消防分隊到場後發現應是揮發性氣體，但不知是何種化學氣體，可能從排水溝冒出，消防人員先在興中路、經華路頭尾警戒，惟消防人員使用「五用偵側器」都無法測出是何種氣體。

台南市環保局及毒災應變隊據報均派員到場查處，下午1時44分許，永康分隊發現現場氣體味道越來越濃，將警戒範圍擴大到300公尺，請求加派消防人車支援。經毒災應變隊指出，目前測得多種混合易燃氣體，以正己烷居多。消防局指出，現場人車管制中，依照應變指南警戒，尚不需要疏散民眾。