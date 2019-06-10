「這麼快安全嗎？」　唐湘龍憂：韓國瑜像普悠瑪一樣高速過彎





▲韓國瑜 。（圖／ETtoday攝影中心）

政治中心／綜合報導

部分過去力挺高雄市長韓國瑜的資深媒體人，包括黃光芹、唐湘龍等人，在這陣子的態度逐漸轉變。唐湘龍10日在廣播節目中，以普悠瑪翻覆是因為過彎車速太快為例，質疑韓國瑜過彎速度這麼快，是否真的安全？

針對10日有媒體頭版刊登一則，認為鴻海董事長郭台銘離庶民經濟愈來愈遠的新聞，唐湘龍10日在「飛碟早餐節目」中提到，過去媒體雖然也有立場，但沒有像現在一樣誇張造神的方式，並且對於不是要捧的人無所不用其極攻擊，「他們都同一個黨欸！」他認識韓國瑜應該比大部分在造神的人來得久，對方的優點他當然知道，但是要說優到像神一樣、從來沒見過這麼棒的人，「那我就雞皮疙瘩掉滿地了！」

唐湘龍說，自己質疑韓國瑜有2個原因，一是感覺韓國瑜想從高雄市長的位子上「逃走」，用逃走這個字眼是因為，好像高雄非久留之地一樣，趕快走，做越久可能會越黑，「這很糟！」且從國民黨角度來看，韓國瑜選上總統之後，高雄市是一定保不住的。

唐湘龍提到，才剛當高雄市長第二天，就被媒體不斷灌迷湯，要韓國瑜選總統，「媒體不要臉就算了，可是你做為高雄市長，且剛當選，連這樣子的分寸都把持不住，就讓很多的支持者失望。」尤其現在好幾個月過去了，看得出來「不是非要韓國瑜不可」。

唐湘龍質疑，韓國瑜有沒有被媒體綁架？或是被媒體老闆綁架？如果不是該媒體的造神，「韓國瑜會起心動念到做出這種判斷，覺得雖然才剛當高雄市長，但是決定離開高雄市嗎？」

「我已經不知道怎麼讓這個失速列車稍微減速、走向正常軌道！」唐湘龍呼籲韓國瑜的支持者，韓國瑜就算通過初選，也會把國民黨帶向災難，「普悠瑪是在過彎的時候速度太快了，現在韓國瑜在過彎的時候，初選完就是要過彎的時候，這麼快的速度，安全嗎？」