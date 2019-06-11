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越南漁船鵝鑾鼻海域抓黑鮪魚　海巡包抄夾擊押回重罰

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▲越南籍漁船越界鵝鑾鼻東台灣專屬經濟海域內抓魚 ，被海巡署艦隊分署查獲。（圖／記者陳崑福翻 攝）

▲越南籍漁船越界鵝鑾鼻東台灣專屬經濟海域內抓魚 ，被海巡署艦隊分署查獲。（圖／記者陳崑福翻，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍漁船越界到鵝鑾鼻東南方175浬台灣專屬經濟海域內捕抓黑鮪魚，海巡署獲報立即出動在臺菲海域巡弋的船艦前往查緝，越籍漁船以蛇行方式抗拒並往南逃逸，經採取包圍、夾擊方式將漁船攔下，押回高雄港偵訊送辦、裁罰。

▲越南籍漁船越界鵝鑾鼻東台灣專屬經濟海域內抓魚 ，被海巡署艦隊分署查獲。（圖／記者陳崑福翻 攝）

▲▼艦隊分署控制越南漁船。

▲越南籍漁船越界鵝鑾鼻東台灣專屬經濟海域內抓魚 ，被海巡署艦隊分署查獲。（圖／記者陳崑福翻 攝）

海巡署艦隊分署8日清晨5時45分接獲台籍「茂豐祥」漁船通報，指在鵝鑾鼻東南方175浬專屬經濟海域內，發現數艘越南籍漁船越界捕魚，請海巡署派艦艇協處。

由於目前正值黑鮪魚迴游季，這處海域屬台灣重要黑鮪魚魚場，越籍漁船這種行為已嚴重損害我國漁民權益。

艦隊分署獲報後立即指派線上臺菲海域巡弋的東機隊臺東艦、花蓮艦以最大安全速度趕往現場，另增派臺東海巡隊10057艇搭載偵防分署4名特勤人員，以2艦1艇優勢能量趕往查處。

▲越南籍漁船越界鵝鑾鼻東台灣專屬經濟海域內抓魚 ，被海巡署艦隊分署查獲。（圖／記者陳崑福翻 攝）

▲▼查扣鮪魚、越南籍漁船。

▲越南籍漁船越界鵝鑾鼻東台灣專屬經濟海域內抓魚 ，被海巡署艦隊分署查獲。（圖／記者陳崑福翻 攝）

8時20分台東艦率先抵達現場，發現1艘越南籍漁船，立即在旁監控並通報10057艇攔截圍捕，10057艇抵達現場後即鳴笛，並以預錄之越南語廣播要求停船受檢，惟越籍漁船以蛇行方式抗拒並往南逃逸，海巡艦艇改採海上包抄方式圍捕，搭配艦艇夾擊方式左右包圍，經兩個多小時，在鵝鑾鼻東南方180浬海域，由4名特勤人員及3名海巡人員強行登檢並成功控制漁船，經檢查漁船上有5人，船艙有鮪魚、旗魚及雜魚等漁獲1千700公斤，無豬肉及相關製品或攻擊性武器。

越籍船長坦承越界非法入侵台灣經濟海域捕魚，而艦隊分署考量人船安全，陸續增派高雄海巡隊PP-10026艇前往會合戒護，由於實際航行距離遠達250浬，且巴士海峽湧浪巨大，前後歷經44小時航程，越船始於昨天早上9時平安押返高雄港，後續將由高雄海巡隊辦理函送裁罰等事宜。

艦隊分署表示，將持續與漁業署保持密切聯繫，掌握海域情勢及漁船作業情形，機動彈性調整勤務部署，遇有越南漁船越界作業，必定採取登檢帶案等強勢執法作為，移請主管機關從重裁罰，維護我國漁權，確保國籍漁民作業安全。

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關鍵字：越南,漁船,鵝鑾鼻,捕魚,越界

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