美空軍演習計畫用F-35A「扮演」殲-20　專家：性能「差太多」難模擬

▲解放軍殲-20。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

美國空軍近期正加緊準備「進攻者」演習，並計畫利用F-35A第五代戰鬥機模仿解放軍的同檔次戰機。儘管美軍尚未明說將要模擬哪款型號，不過香港《南華早報》爆料，F-35A計畫扮演的是殲-20。中國軍事專家對此表示，從塗裝上看，目前公開的假想敵部隊的F-35塗裝方案，與殲-20沒有太多相同之處，前者很難逼真模擬後者。

報導指出，「進攻者」訓練是指美空軍以模仿別國軍隊的戰術和技術所進行的演習，目的是使受訓飛行員得到逼真的高水準戰鬥體驗。一名美國戰鬥機飛行員受訪時表示，「F-22飛行員們渴望找到像殲-20這樣的第五代對手。問題是，除非有專門的（F-35或F-22）戰鬥機（中隊）扮演敵方空軍，否則沒有任何飛行中隊能夠模擬這樣的對手。」

報導也援引據美國軍事網站消息，總計共有11架F-35A戰機，將被轉移至內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）的第65「進攻者」飛行中隊，它們將在那裡扮演殲-20的角色。香港嶺南大學亞太研究中心主任張寶輝表示，「F-35和殲-20是類似的戰鬥機，美國出於訓練目的所以用F-35模擬殲-20，這並不令人意外。」

▼F-35A。（圖／翻攝美國空軍官網）

不過一位匿名的中國軍事專家接受《環球時報》採訪時分析，「從塗裝上看，目前公開的假想敵部隊的F-35塗裝方案與殲-20沒有太多相同之處，兩者在氣動佈局、機動性能、航電性能等方面差異較大，前者很難逼真模擬後者；不過，美國此次打算用五代機裝備假想敵部隊，體現出對五代機空戰的重視，這一點確實應該引起我們高度關注。」

他也說，「至少從塗裝來看，看不出黑色塗裝的F-35和殲-20或蘇-57哪裡相似；另外，機動性、雷達反射面積、航電性能上也有很大不同。比如，F-35不具備超音速巡航能力，而中俄的重型五代機在設計上都考慮了超音速巡航，而且F-35加速能力也不足；此外，F-35的近距格鬥能力偏差，特別是無法模仿蘇-57的過失速機動。不過，F-35的隱形性能尚可，航電系統也比較先進。可以說，F-35並不能很好地模仿某一型他國五代戰機，只能模擬五代機的大致性能。」

▼蘇-57。（圖／達志影像／美聯社）