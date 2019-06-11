　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美空軍演習計畫用F-35A「扮演」殲-20　專家：性能「差太多」難模擬

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲迷彩塗裝殲-20在珠海航展中展示飛行技巧。（圖／CFP）

▲解放軍殲-20。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

美國空軍近期正加緊準備「進攻者」演習，並計畫利用F-35A第五代戰鬥機模仿解放軍的同檔次戰機。儘管美軍尚未明說將要模擬哪款型號，不過香港《南華早報》爆料，F-35A計畫扮演的是殲-20。中國軍事專家對此表示，從塗裝上看，目前公開的假想敵部隊的F-35塗裝方案，與殲-20沒有太多相同之處，前者很難逼真模擬後者。

報導指出，「進攻者」訓練是指美空軍以模仿別國軍隊的戰術和技術所進行的演習，目的是使受訓飛行員得到逼真的高水準戰鬥體驗。一名美國戰鬥機飛行員受訪時表示，「F-22飛行員們渴望找到像殲-20這樣的第五代對手。問題是，除非有專門的（F-35或F-22）戰鬥機（中隊）扮演敵方空軍，否則沒有任何飛行中隊能夠模擬這樣的對手。」

報導也援引據美國軍事網站消息，總計共有11架F-35A戰機，將被轉移至內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）的第65「進攻者」飛行中隊，它們將在那裡扮演殲-20的角色。香港嶺南大學亞太研究中心主任張寶輝表示，「F-35和殲-20是類似的戰鬥機，美國出於訓練目的所以用F-35模擬殲-20，這並不令人意外。」

▼F-35A。（圖／翻攝美國空軍官網）

▲▼F-35A。（圖／翻攝美國空軍官網）

不過一位匿名的中國軍事專家接受《環球時報》採訪時分析，「從塗裝上看，目前公開的假想敵部隊的F-35塗裝方案與殲-20沒有太多相同之處，兩者在氣動佈局、機動性能、航電性能等方面差異較大，前者很難逼真模擬後者；不過，美國此次打算用五代機裝備假想敵部隊，體現出對五代機空戰的重視，這一點確實應該引起我們高度關注。」

他也說，「至少從塗裝來看，看不出黑色塗裝的F-35和殲-20或蘇-57哪裡相似；另外，機動性、雷達反射面積、航電性能上也有很大不同。比如，F-35不具備超音速巡航能力，而中俄的重型五代機在設計上都考慮了超音速巡航，而且F-35加速能力也不足；此外，F-35的近距格鬥能力偏差，特別是無法模仿蘇-57的過失速機動。不過，F-35的隱形性能尚可，航電系統也比較先進。可以說，F-35並不能很好地模仿某一型他國五代戰機，只能模擬五代機的大致性能。」

▼蘇-57。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼蘇-57。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
1歲女高鐵上講不停！媽「裝備齊全」回家路超煎熬：想要母嬰車廂
不甩郭台銘反對！國民黨初選不納「手機民調」
暴雨淹上小腿！崑山科大「水樂園開幕」　學長淡定：你一年級喔？

關鍵字：F-35A,殲-20,模擬訓練,進攻者演習,內利斯空軍基地,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／牛仔熱褲向上撩！他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」…11秒走光畫面全洩

逛賣場拎2大袋！主人放任博美搭扶梯…下秒「腳丫遭捲入」當場噴血染紅滿地

影／男嬰剛誕生！22歲未婚媽「忍痛自剪臍帶」3樓扔下…他卡2F哭出第一聲

1歲就懂玩手機！女童2歲半近視飆破900度　醫曝「恐怖7症狀」：回不去了

單親家庭出生…男友媽「狂嫌她身分+工作」：敢見我就拿棍子轟出去！

慎入／盆栽每晚發吱吱怪聲！他超挫找人挖開…「謎樣異形」瞬間扭動竄出

白衣男穿「緊身內褲」逛超市！她一轉身見下面超大包羞炸：該注意什麼？

裸背曝曬3hrs！他解衣實測「18款防曬產品」　網一看笑噴：黑色膠帶完勝

美軍五大「最糟武器」出爐！ F-35、福特級航母都上榜

影／踮腳拿泡麵…短裙女險露「白皙翹臀」　網激動：跪求正面照！

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠上課」一年後變了

美空軍演習計畫用F-35A「扮演」殲-20　專家：性能「差太多」難模擬

陸宣傳海報曝光004航母　外形似「福特級」搭載殲-15

新「軍工巨獸」即將誕生！　雷神公司與聯合技術同意合併

要印度放棄俄羅斯S-400　美售F-35加碼「薩德系統」！

議員質疑「民間友人贊助Line」違法　柯文哲自爆內部拱選總統

買菜眼角膜被擊穿險失明！兇手竟是…這種情況你也可能遇上

台東所長涉走私1600公斤毒品　海巡雙艇夾擊「甕中抓鱉」

擺好Pose準備拍照！　4柴突然神同步「扭頭90度」讓他超問號

中文音樂劇《圖蘭朵》海選　廈門站向台灣表演者招手

脫北者揭露恐怖統治！北韓逼看公開極刑…「323個刑場曝光」學校、市場皆是

楚特追平2分砲！打飛柳賢振勝投　率天使5比3逆轉

韓國瑜帶葉匡時出面作證　強調：進中聯辦前郭台銘不知道

沛小嵐放閃喊馬如龍「肝肝」　林美照淚止不住：太恩愛了

《全境封鎖2》6/13至6/16限時免費玩　2020年初推第三章改版

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

軍武熱門新聞

陸宣傳海報曝光004航母

雷神公司與聯合技術同意合併

美空軍演習用F-35「扮演」殲..

美售「F-35＋薩德」　要印度..

史上最貴「10大軍機」！F-3..

美軍五大「最糟武器」出爐！F-..

輕型航母等級「五指山艦」現身南..

解放軍艦訪問澳洲士兵運奶粉

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

殲15戰機4度墜機　俄專家：貪..

「咸寧」艦名被中共海軍繼承

國軍公布雄三射擊過程

鴻庥島、南薰礁聚百艘船　海巡戒..

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

更多熱門

相關新聞

陸宣傳海報曝光004航母

中國電子科技集團（中電科）14所近期發布了為高考學生祝福的宣傳海報，不過有眼尖軍迷發現，海報中央出現的是一艘舷號為19的航母，若按照解放軍航母的舷號排序，第1艘航母「遼寧」艦的舷號為16，那麼這艘很可能第4艘航母。

雷神公司與聯合技術同意合併

美售「F-35＋薩德」　要印度放棄S-400！

日本F-35A失事　原因：空間迷向

陸首曝東風-31發射照對美秀肌肉

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

小琉球活珊瑚遭刻名留念　網美被肉搜

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面