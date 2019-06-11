買菜眼角膜被擊穿險失明！兇手竟是…這種情況你也可能遇上

▲廣東省東莞市的趙女士眼角膜被魚擊穿。（圖／翻攝自《廣州日報）

大陸中心／綜合報導

廣東省東莞市的趙女士近日去市場買魚時，被蹦起來的活魚撞到左眼，頓時什麼都看不見，眼球紅黑一片，後緊急送醫。經過醫生診斷，她的左眼角膜慘被擊穿，但表示「通過手術治療，還是能保留部分眼功能、保住眼球。」

據《廣州日報》報導，趙女今年59歲，是東莞洪梅鎮人。她5月28日清晨去家附近的市場買菜，看見魚攤賣的魚非常新鮮想買，蹲下來用網去撈時，突然被一條受驚躍出水面的魚撞到左眼。

趙女的左眼在20多年前做過一次角膜移植手術，視力原本就不太好，只能看到手指晃動。趙女說，「被魚撞了一下後，當時左眼就有點看不見，但不痛。」她以為是暫時的，也就沒有在意。

回到家，趙女發現眼睛紅紅的，不太放心決定去醫院。當地醫院眼科專家王虎看到她的眼球紅黑一片，發現角膜已經受到嚴重裂傷。檢查後確診為，左眼角膜穿通傷伴眼內容脫出，左眼前房積血。醫生認為情況已經十分緊急。

得知這個結果，趙女和家人都很擔心，「眼睛很痛，什麼都看不見了，眼睛是不是保不住了？」王虎表示，「雖然患者情況特殊，但通過手術治療，還是能保留部分眼功能、保住眼球。」目前，經過手術治療，她終於出院。

醫生提醒，如果被異物濺入或擊中眼球，不要用手揉眼，儘快到醫院就診。異物如果攜帶病菌到眼內，會造成感染。一旦發生眼內炎，很可能會失明，甚至摘除眼球！

▲廣東省東莞市的趙女士眼角膜被魚擊穿。（圖／翻攝自《廣州日報）