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更新／「滯留鋒」往南移動！大雷雨開炸南高屏　下一波強降雨時間出爐

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記者賴文萱／台北報導

在滯留性梅雨鋒面加上西南氣流影響下，氣象局啟動較大規模豪雨加強作業，並持續針對全台18縣市發布豪、大雨特報，上午10點半召開記者會說明最新情形。

▲▼高雄、台南大雷雨。（圖／中央氣象局）

▲高雄、台南持續有大雷雨發生。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

【12:25更新】：
雷雨編號0042：針對「台南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時15分止。

示警區域
「台南市」：新化區、新市區、山上區、玉井區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、中西區
「高雄市」：田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、內門區

▲▼鋒面累積雨量。（圖／中央氣象局）

▲▼大雷雨。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發布大雷雨即時訊息，南高屏要留意短時強降雨、雷擊及強陣風。（圖／中央氣象局）

氣象預報員徐仲毅表示，目前鋒面位置進入中台灣地區，並持續往南台灣移動，今日雨勢比較明顯區域集中在苗栗以南、中彰一帶，台南、高雄雨勢也將逐漸明顯起來，另外，中南部山區也會持續有明顯雨勢。

▲▼氣象局豪雨記者會，氣象預報中心資深預報員徐仲毅說明。（圖／記者徐斌慎攝）

▲氣象預報員徐仲毅表示，鋒面上午位在中部，接下來逐漸往南移動。（圖／記者徐斌慎攝）

未來降雨情況，主要以今天白天這段時間降雨會最明顯，預計下半天之後會稍微趨緩，但明天雨勢又會開始明顯起來。

▲▼凌晨至上午，鋒面雨量集中在台中、彰化、南投一帶，但在西南氣流影響下，南高屏也要留意降雨。（圖／中央氣象局）

▲▼梅雨鋒面雨量預報圖。（圖／中央氣象局）

在今天最明顯雨勢過後，氣象局預期下一波明顯的雨勢會落在周四至周五，但氣象局持續提醒，鋒面中尺度對流系統預報不確定性高，鋒面附近隨時可能有中尺度對流，也就是俗稱煙囪雲形成，因此還是可能出現劇烈天氣現象，呼籲民眾要隨時關注最新天氣動態。
 

▲▼梅雨鋒面雨量預報圖。（圖／中央氣象局）▲▼梅雨鋒面雨量預報圖。（圖／中央氣象局）

▲梅雨鋒面定量降水預報圖，上午雨量最為明顯，傍晚之後雨勢會稍加趨緩。（圖／中央氣象局）

在24小時雨量預估部分，自6月11日14時至6月12日24時止，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣平地雨量預估為100-200毫米；雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島平地雨量預估80-150毫米，其中在高屏山區，雨勢預估可達150-300毫米。

▲▼大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

▲梅雨鋒面加上西南氣流影響下，氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

大雷雨即時訊息

雷雨編號0040：針對「台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時30分止。

示警區域
「台南市」：左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區、南區、安平區、中西區
「高雄市」：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、六龜區、杉林區、內門區、茂林區
「屏東縣」：屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、竹田鄉、三地門、霧臺鄉、瑪家鄉

雷雨編號0041：針對「臺中市、彰化縣、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時15分止。

示警區域
「台中市」：新社區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區、和平區
「彰化縣」：花壇鄉、芬園鄉、員林市、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、北斗鎮、田尾鄉
「南投縣」：南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉

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關鍵字：鋒面,滯留鋒面,梅雨,豪雨,氣象局,氣象雲

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