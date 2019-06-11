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華聞快遞／上海嘉定打造具全球競爭力「氫能港」　年產值目標500億元人民幣

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▲▼雲南初步形成新時代全面對外開放新格局。（圖／翻攝自《中新網》）

▲「全球服務商計畫」發佈 助力上海融入全球服務網路。（圖／翻攝自《中新網》）

大陸中心／綜合報導

《上海》：嘉定打造具全球競爭力「氫能港」 年產值目標500億元人民幣

上海市嘉定區10日推出「氫燃料電池汽車產業集聚區規劃」和「鼓勵氫燃料電池汽車產業發展的有關意見」，這也意味著，通過政策聚焦和產業集聚，嘉定正著力構建更加完善的氫能產業創新創業生態體系，一座具有全球競爭力的「氫能港」呼之欲出。（中新網）

《江西》：攜92個重點文化產業項目在深招商 簽約89.9億元人民幣

2019江西文化產業招商推介會10日在深圳舉行，來自粵港澳大灣區文化企業負責人、行業相關人士300多人參加。推介會上簽約客家民俗文化專案、上堡八卦田客家農耕文化專案等7個重大專案，簽約總金額89.9億元人民幣。江西官方集中推介了江西文化資源優勢、政策優勢、區位優勢，攜92個文化產業項目重點推介。（中新網）

《西藏》：取消企業銀行帳戶許可

西藏自治區各類企業10日開始在銀行開立、變更、撤銷基本存款帳戶、臨時存款帳戶，由核准制改為備案制。企業銀行帳戶許可成為歷史。當日，中國農業銀行拉薩金珠支行辦理了新規落地後，西藏首筆企業銀行帳戶開立業務。（中新網）

《廣東》：中國生物產業大會在廣州開幕

第十二屆中國生物產業大會10日在廣州白雲國際會議中心開幕，將通過高層論壇、專業分論壇、專案路演、產融對接等多種活動，引導技術、人才、資金等資源向生物產業集聚，推動大陸生物產業發展。（中新社）

▲▼雲南初步形成新時代全面對外開放新格局。（圖／翻攝自《中新網》）

▲雲南初步形成新時代全面對外開放新格局。（圖／翻攝自《中新網》）

《海南》：端午連假海南離島免稅銷售額年增率增長超過50%

海口海關10日通報，端午連假海南離島免稅銷售繼續保持強勁增長勢頭，其中免稅品銷售13.71萬件，年增率49.88%，購物人數2.81萬人次，年增率34.62%，銷售額9526.61萬元人民幣，年增率51.18%。（中新網）

《雲南》：初步形成新時代全面對外開放新格局

雲南省副省長張國華10日表示，「近年來，雲南立足區位優勢和特色資源，積極參與推動『一帶一路』建設，基礎設施互聯互通紮實推進，雙邊多邊合作體制機制不斷健全，初步形成了以公路、鐵路、航空、水運為一體，連通內外的綜合立體交通骨架網路，開放前沿、輻射中心的特點更加凸顯，初步形成了新時代全面對外開放新格局。」（中新網）

《上海》：「全球服務商計畫」發佈 助力上海融入全球服務網路

「全球服務商計畫」10日在上海靜安區正式發佈，將通過集聚和培育高能級的全球服務機構，打造具有全球資源配置力和影響力的高端服務業集群，通過建設服務大陸、面向國際、內外連接的功能平台，使上海成為全球服務網路的重要一環。（中新網）

《江西》：省長對話粵港企業家　希望更多客商圓夢

江西省省長易煉紅表示，「江西近幾年經濟增長速度排在全國第一方陣，今年上半年經濟增長是8.6%，增幅在全國排在第三位，經濟發展步入了一個厚積薄發的重要階段，交通區位優勢正在日益凸顯，產業轉型升級表現出強勁的態勢，這都離不開各位企業家的貢獻。」（中新網）

▲▼雲南初步形成新時代全面對外開放新格局。（圖／翻攝自《中新網》）

▲江西省長對話粵港企業家。（圖／翻攝自《中新網》）

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關鍵字：氫燃料,中國生物產業大會,免稅,全球服務商計畫

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