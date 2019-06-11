蔡英文出線深綠反彈史無前例大　李正皓：柯文哲是第一備胎人選

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

隨著藍綠兩黨總統大選前哨戰開打，台北市長柯文哲至今仍未表態是否參選。國民黨草協聯盟發起人李正皓11日分析，最近一個月就是關鍵，「若蔡英文出線，將會讓民進黨內部深綠的反彈力道史無前例的大，而獨派的第一號備胎人選將會是柯文哲，柯文哲也顯然早有準備。」

李正皓在臉書發文指出，對柯文哲來說，最近一個月是判斷是否參選2020的關鍵時刻，過去雖然獨派對於蔡英文偶有微詞，但綜觀局勢可知，如今獨派對於蔡英文的反彈已經到達了史無前例的高點，「若蔡英文出線，幾乎可以預料民進黨內部深綠的反彈力道將史無前例的大。」

李正皓說，面對此狀況，柯文哲顯然早有準備，從幫陳水扁出書、頻繁拜訪李登輝、宣布打造黃信介紀念廣場…等拉攏獨派的佈局，「可預料的是若賴清德在初選時遭淘汰，柯文哲將是獨派的第一號備胎人選。」

李正皓接著說，經過61凱道造勢、68花蓮造勢之後，高雄市長韓國瑜毫無疑問的成為深藍陣營的唯一一顆太陽。巧合的是，放眼當今政壇，韓國瑜與柯文哲是唯一競爭完全不同領地、不同食物的兩位候選人，韓國瑜搶食5、60歲以上的選民 ; 柯文哲爭奪20、30歲的選民，因此相較於郭台銘或朱立倫，韓國瑜絕對是藍營中對柯文哲威脅最小的候選人，「當韓國瑜逐漸成為深藍陣營的一顆太陽後，同時也意味著柯文哲的選情天亮了。」