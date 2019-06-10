影／密會財團時間、地點被議員曝光！柯文哲爆氣嗆：怎麼拿到資料？

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員吳世正10日在市政總質詢質疑，台北市長柯文哲號稱公開透明，卻被拍到結束行程後私下見財團。對此，柯文哲強硬表示，有需要給狗仔跟嗎？上廁所也要公開透明嗎？還反問怎麼拿到資料的？

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者楊亞璇攝）

吳世正認為柯文哲「講得好聽，做得難看」，在選舉時說一切公開透明，政治就不難，強調要以公開透明方式預防弊端出現，還說政商關係「像刀叉吃人肉」，結果被媒體直擊會見財團。

柯文哲回應，「我上廁所也要公開透明嗎？我需要給狗仔這樣跟嗎？這私人行程，他（記者）有什麼目的？」

吳世正問，「第四權有沒有聽過？」柯文哲說，「我沒聽過」，吳世正認為民主國家監督是很正常的事，但柯文哲卻說，他有很多公開市政行程，他有很多自己朋友，公開透明也有一個程度，難道上廁所要公開透明？柯文哲接著摔筆嗆「下一題啦」。

吳世正質疑，柯文哲又在轉移焦點，拿跟財團見面跟上廁所來比，柯文哲反問，「我有跟人家談什麼生意嗎？沒有啊，我說沒有就沒有。」

吳世正要求排行程幕僚答覆，柯文哲說，「你也不是檢調」，這種問題超越市政範圍，今天這麼多媒體在這，大家自有公評，「我有自己朋友同學」。





▲吳世正質疑柯文哲密會財團。（圖／楊亞璇翻攝）

吳世正接著拿出資料披露，柯文哲在5月5日晚上會見財團名單，你講要公開透明，讓大家知道這是你朋友啊，說要見公開市府見，見這麼多大老闆，支持者市民知道嗎？柯文哲解釋，最近北市府有個制度，去聽產業界意見。

吳世正再爆料，還有6月4日、6月7號也都跟大老闆吃飯，並掌握名單。柯文哲說，「我覺得你想像力太豐富」，7日是認識十幾年朋友見面，大老闆也是市民，販夫走卒也是市民，常常他們產業件一件，其實很多開完會都有會議紀錄，都有追蹤建議事項，「用這種似是而非、影射的方式非常不可取。」

柯文哲並打算吳世正質詢，「我能不能先請教一個問題，你這些資料怎麼拿到？你為什麼拿得到出席者的名單？」吳世正說，他也有他的朋友，做了就不要怕人家知道。

柯文哲說，有時候是對方不想公開。吳世正要求，可以公開行程，或是在市府碰面，柯文哲推稱，每個人有每個人的隱私，全台灣政治人物像他這麼廉潔的幾乎沒有，他非常清楚。

吳世正說，沒人這樣貼金的，自己講都做不到，怎麼跟人家比，為什麼可以說自己是最好的。