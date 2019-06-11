雙城論壇有望7月上海登場　傳北市府近日將前往溝通

▲台北市長柯文哲出席端午嘉年華開幕典禮。（圖／記者林敬旻攝）

大陸中心／綜合報導

今年的雙城論壇因兩岸關係和臨近大選，舉辦時間一直懸而未決，但有媒體揭露，第十屆台北－上海雙城論壇將會在7月舉行；北市府近日將派員前往上海，溝通論壇相關事宜。對於此說法，《ETtoday新聞雲》記者今（11）早詢問上海市台辦證實此訊息，上海方面僅簡短回應「目前沒有消息公佈」。

柯文哲6日接受《中評社》專訪，談到「九二共識」、「一國兩制」等議題。他表示，台灣現行政府體制有外交部也有陸委會，這已經清楚說明，「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」，所以如果現行法律制度還沒有改變的情況下，就是要遵守體制，而雙城論壇就是兩岸城市間的交流，「我已經定位清楚了。」

有消息指出，柯文哲此番對兩岸定位的說法，已經被大陸接受，「答卷」已經過關，今年雙城論壇將會續辦，時間預計在下個月；台北市政府預計近日派員前來上海，屆時將開始就今年論壇的議程進行磋商。

此外，柯文哲還在訪問中提到，雙城論壇是目前兩岸之間唯一的官方聯絡管道，其實可以擴大變成北台灣跟長三角的合作；若能擴大雙方經貿交流，也有助於台灣經濟整體動能。

《聯合報》報導，對於將雙城論壇擴大為北台灣與長三角合作的建議，該消息人士表示，因當中牽涉的層面過廣，短期內落實的可能性不高；但大陸方面會根據柯文哲的意願，安排他下個月參加雙城論壇時，前往蘇浙等上海周邊地區參觀考察。

對於該位消息人士的說法，《ETtoday新聞雲》記者今（11）早詢問上海市台辦證實此訊息，上海方面僅簡短回應「目前沒有消息公佈」，台北市政府尚未對此說法作出說明。