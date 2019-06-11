　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

雙城論壇有望7月上海登場　傳北市府近日將前往溝通

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台北市長柯文哲出席端午嘉年華開幕典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席端午嘉年華開幕典禮。（圖／記者林敬旻攝）

大陸中心／綜合報導

今年的雙城論壇因兩岸關係和臨近大選，舉辦時間一直懸而未決，但有媒體揭露，第十屆台北－上海雙城論壇將會在7月舉行；北市府近日將派員前往上海，溝通論壇相關事宜。對於此說法，《ETtoday新聞雲》記者今（11）早詢問上海市台辦證實此訊息，上海方面僅簡短回應「目前沒有消息公佈」。

柯文哲6日接受《中評社》專訪，談到「九二共識」、「一國兩制」等議題。他表示，台灣現行政府體制有外交部也有陸委會，這已經清楚說明，「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」，所以如果現行法律制度還沒有改變的情況下，就是要遵守體制，而雙城論壇就是兩岸城市間的交流，「我已經定位清楚了。」

有消息指出，柯文哲此番對兩岸定位的說法，已經被大陸接受，「答卷」已經過關，今年雙城論壇將會續辦，時間預計在下個月；台北市政府預計近日派員前來上海，屆時將開始就今年論壇的議程進行磋商。

此外，柯文哲還在訪問中提到，雙城論壇是目前兩岸之間唯一的官方聯絡管道，其實可以擴大變成北台灣跟長三角的合作；若能擴大雙方經貿交流，也有助於台灣經濟整體動能。

《聯合報》報導，對於將雙城論壇擴大為北台灣與長三角合作的建議，該消息人士表示，因當中牽涉的層面過廣，短期內落實的可能性不高；但大陸方面會根據柯文哲的意願，安排他下個月參加雙城論壇時，前往蘇浙等上海周邊地區參觀考察。

對於該位消息人士的說法，《ETtoday新聞雲》記者今（11）早詢問上海市台辦證實此訊息，上海方面僅簡短回應「目前沒有消息公佈」，台北市政府尚未對此說法作出說明。

ET快訊
「滯留鋒」往南移動！大雷雨開炸南高屏　下一波強降雨時間出爐
客運延誤搭上「死亡班車」！阿羅哈傷者1動作保命：一上車就覺得
楊晨熙答應求婚6個月！大飛被爆和閨蜜曖昧　友證實：只差沒說出

關鍵字：雙城論壇,柯文哲,台北上海

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人行「出手了」！6月下旬再發央票...離岸人民幣升破6.93

華聞快遞／上海嘉定打造具全球競爭力「氫能港」　年產值目標500億元人民幣

雙城論壇有望7月上海登場　傳北市府近日將前往溝通

屁孩105米高空極限挑戰「跳隔樓」！玩伴錄影PO網炫　網驚：根本玩命

玩一半「玻璃溜滑梯」下雨！急速衝破護欄墜崖　眾人噴飛1死6傷

校內「水果刀猛插」前女友脖子！高三女噴血倒地亡　全班目睹嚇傻

蔡正元指台灣早「送中」　陸委會駁：己方人員不遣送與香港不同

《人民日報》怒轟美政客：於人談契約，於己忙棄約

陸官方報告：2018美國3325個IP攻擊中國網絡　且有上升趨勢

《環時》總編胡錫進：川普非得把中國扳倒　這次真的來者不善

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠上課」一年後變了

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

人行「出手了」！6月下旬再發央票...離岸人民幣升破6.93

華聞快遞／上海嘉定打造具全球競爭力「氫能港」　年產值目標500億元人民幣

雙城論壇有望7月上海登場　傳北市府近日將前往溝通

屁孩105米高空極限挑戰「跳隔樓」！玩伴錄影PO網炫　網驚：根本玩命

玩一半「玻璃溜滑梯」下雨！急速衝破護欄墜崖　眾人噴飛1死6傷

校內「水果刀猛插」前女友脖子！高三女噴血倒地亡　全班目睹嚇傻

蔡正元指台灣早「送中」　陸委會駁：己方人員不遣送與香港不同

《人民日報》怒轟美政客：於人談契約，於己忙棄約

陸官方報告：2018美國3325個IP攻擊中國網絡　且有上升趨勢

《環時》總編胡錫進：川普非得把中國扳倒　這次真的來者不善

民進黨民調資料全程保全護送、鎖保險箱　卓榮泰：樹立民主典範

NBA冠軍戰／KD傷退表弟臨危受命　半場6分鐘高效轟9+5

台灣人最愛喝「拿鐵」　有41%的人更享受在家手沖咖啡

阿羅哈客運翻覆「駕駛、車輛紀錄皆合格」公路總局啟動安全查核

選擇障礙、情緒暴走！測妳讓情人、朋友受不了的「個性死角」

利用完當垃圾丟棄！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日　壯碩身材瘦成紙片狗

有你就有我！李光洙碰上影帝申河均笑哭觀眾...直到遇上這女人

糊塗婦人迷航萬華街頭　警方靠著「它」順利協助返家團聚

韓粉誣指「拿錢幫郭台銘講話」　李艷秋狂PO「1113字」開告：絕大的羞辱

防禦率還是「0」！ 　王維中投0.2局飆2K無失分

海灘妹「深V圓球開高衩」超兇！他爽拍...女友現身留言

大陸熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹..

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

校內水果刀插前女友脖子！全班目..

滑玻璃溜滑梯一半下雨　眾人噴飛..

結婚前懷孕「種是小王的」　她慌..

屁孩高空挑戰跳隔樓　還錄影PO..

考考眼力　2球顏色其實一樣！

台灣早送中?　陸委會駁：與港不..

地鐵吐痰被阻　他嗆外國都有痰盂

男嬰剛出生！22歲未婚媽3樓往..

律師：逃犯條例通過台人可引渡至..

白衣男穿緊身內褲逛超市　她一轉..

《人民日報》批美國於人談契約，..

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

更多熱門

相關新聞

密會財團曝光　柯：怎拿到資料？

台北市議員吳世正10日在市政總質詢質疑，台北市長柯文哲號稱公開透明，卻被拍到結束行程後私下見財團。對此，柯文哲強硬表示，有需要給狗仔跟嗎？上廁所也要公開透明嗎？還反問怎麼拿到資料的？

柯文哲橫掃中台灣　三腳督稱霸藍綠

喬蛋音檔曝光　柯P：先查誰錄音

王世堅問行程　柯：沒去汽車旅館

民調贏韓國瑜　柯：隨便講一講

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

即／公路總局：阿羅哈司機開車達9小時

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

快訊／國道阿羅哈客運衝出邊坡　1死10多人受困

白皙妹「上衣失蹤」側邊全露！網：穿反了吧

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面