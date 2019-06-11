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郭台銘背後清一色是馬英九嫡系　結盟王金平有一定難度

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圖文/鏡週刊

前立法院長王金平宣布退出國民黨提名角逐後，牽動高雄市長韓國瑜及鴻海集團董事長郭台銘二強爭霸的態勢，本刊調查，郭董陣營尋求安排郭王會談爭取王奧援，但挺王派認為，郭董參選是由總統馬英九系統力拱，挺郭即形同挺馬，勸王不如蓄積實力，尋求大選結盟的可能性。

 

據了解，韓國瑜5月底表態競逐大位前，雲林張榮味家族、台中顏清標家族等地方派系，就已跟著倒向韓，這對極力角逐提名的王而言，雖然表面上不說，但都點滴在心頭。

王金平在會見5人小組後，宣布「不參加奇奇怪怪的初選」，讓黨中央錯愕。（王金平辦公室提供）

本刊調查，王金平退出初選後，黨內不斷有親王人馬尋求串連「郭王結盟」，對抗韓國瑜，批韓「無情無義」「過河拆橋」的聲音也持續在中常會出現，直指韓國瑜挑戰總統大位的正當性及形象都不足，「抗韓聯盟」與非韓不投的「挺韓陣線」兩股勢力，已埋下藍營分裂的危機。

儘管與韓的嫌隙日深，但「不挺韓選總統，不代表這些人就會支持郭董。」知情人士指出，支持王的企業界人士都了解王跟郭的好交情，但不見得會轉向挺郭，地方派系更不樂見王倒向郭，關鍵原因是郭身邊幾乎清一色都是馬英九的嫡系，「挺郭出來，豈不等於是支持馬？」

  1. 王金平退出初選後，若郭台銘拉攏王策略結盟，將對韓國瑜形成強大壓力。
  2. 國民黨中常會推翻原先定調的「73制」初選機制，王金平表達強烈不滿，但吳敦義（圖）置之不理，讓王大為不滿。

該人士直言，當年馬王政爭時，站在馬那邊的，目前幾乎都在挺郭，對王而言真是情何以堪？如果王表態支持郭，本土派勢必分裂，以後王是否還能站在凝聚本土派的高度？不無疑問，這也印證郭為何要一直極力撇清馬英九在背後下指導棋的原因，「因為郭董只要認證團隊跟馬的關係，要再爭取王的支持，恐怕會難上加難。」


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