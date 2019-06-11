90所高校激戰！闖「街舞甲子園」爭冠　霹靂舞冠軍：努力3年後以1敵5

▲「High School High」是高中練街舞的學生必去的比賽。（圖／Team SKIP授權提供）



記者鄒鎮宇／台北報導

高中街舞的甲子園「High School High」9日在台北市青發處HANA花漾展演空間舉行，吸引全台灣近90所高中職共210支高校隊伍參賽，並分成Locking、Hiphop、Popping及Breaking等傳統的5項目進行比拼，爭奪高校街舞全國制霸的名號。

「High School High」創立於2009年，是「中華民國街舞運動推廣協會』專門為全台高中生舉辦的比賽，由各舞風的專業導師作為評審，讓所有學生有個發光發熱的舞台，被稱為是高中生涯必定要親身參與的指標賽事。尤其今年適逢10週年，視覺的設計也首次交由日本團隊操刀。

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其中，在霹靂舞中拿下冠軍的楊至詮說，他努力3年練舞，在這次的比賽尚以1敵5奪下冠軍，「從失敗中去尋找問題 點並一一克服，好好認真的在舞蹈上面，自然就會得到自己追尋的答案」。

▲▼「High School High」已有10年的歷史。（圖／Team SKIP授權提供）



冠軍

BREAKING:新竹市光復高級中學楊至詮

HIPHOP：新北市私立莊敬高級工業家事職業學校 陳斌、于紹堂、金宏聖

LOCKING：新北市私立南強高級工商職業學校 劉五榮、甘怡芳、林承祐

POPPING：新北市私立莊敬高級工業家事職業學校 周致成、黃楹傑、陳名鉉

亞軍

BREAKING：桃園市私立治平高級中學 賈翰宇、林郁燁、葉子誠、陳駿 鴻、馬金城

HIPHOP：臺北市立復興高級中學 王子勻、蕭博妃、王宣賀

LOCKING：新北市私立莊敬高級工業家事職業學校 劉彥廷、林伯軒、林秉豐

POPPING：新北市私立南強高級工商職業學校 林聖恩、鍾劭陽、閩芯儀