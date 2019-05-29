挑戰第9座世界街舞冠軍　黃敏惠、築夢者舞團打造街舞之都

▲▼ 嘉義築夢者舞團遠赴法國挑戰第九座世界街舞冠軍，嘉義市長黃敏惠等人前往加油打氣，未來希望打造嘉義為台灣街舞之都。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

平均年齡24歲卻擁有8座世界街舞冠軍的｢DreamRunnerz築夢者｣舞團，30日即將代表台灣啟程飛往歐洲法國參加serial kickers 和Block party兩項世界街舞賽事。29日授旗出征儀式，由嘉義市長黃敏惠、嘉義地檢署檢察長繆卓然、九華山地藏庵董事長黃俊森等人蒞臨加油打氣，團長田晉瑜談起成軍過程的不被看好，也都是不斷相信自己能做到才有今日世界冠軍的成就，也希望打造嘉義為街舞之都。

黃敏惠表示，在「築夢者」身上看見年輕人對夢想的堅持，尤其團長田晉瑜(哈利)就是敢夢、勇敢、努力堅持目標的最佳代表，因此走來並不寂寞，也不斷透過獲獎印證努力的成果。

過去的他因父母並不支持而遭斷金援，因而靠著教舞的微薄收入撐過最艱難的時期，直到和團隊夥伴拿下第一座世界街舞冠軍才讓父母改觀，態度由反對轉而全力支持。

團長田晉瑜回想起步過程的辛酸，不禁哽咽地說，過去在公園練舞練到衣服破損、身體受傷，根本不被看好，從沒沒無聞到打敗紐約世界冠軍隊，這段路現在回首看來，所獲得的獎項與創下的輝煌戰功，他真的既感動又悸動。

他強調，街舞比賽是有戰略的，跟籃球賽、網球賽一樣，街舞不只是呈現讓人眼花撩亂的動作，兩軍比賽在一來一往的叫囂尬舞中，有策略的展現舞技而達到壓制對手自信的目的，賽前的情資蒐集、優劣勢分析都不可忽略。



現場先是播放「築夢者」成軍精彩片段，緊接著五名團員出場先以頭轉、側頭刷、單手跳、手轉等高難度地板動作吸引全場目光，隨後邀請市長黃敏惠等貴賓學街舞。黃敏惠代表性致贈團員「勇媽向前行，嘉義一定贏」運動毛巾，團員們也回贈築夢者T恤給，黃敏惠勉勵團員發揮B-boy勇於挑戰的正能量，為自己，也為故鄉嘉義市爭光。

此次法國賽邀請各國B-boy團隊參賽，賽制採淘汰賽，必須先進入前八強，再取得前四強資格打冠軍賽，包括俄羅斯、法國、日本、德國、加拿大、烏克蘭等國家的街舞代表都會參賽。他們受邀將在6月2號、6號 、8號進行三場賽事，而在5對5的團體賽事中，「築夢者」是其中唯一來自亞洲國家的參賽團隊。

團長田晉瑜表示，5個人出賽打的是團體戰，為了此次比賽團隊做了許多嘗試與磨合，也由於歐美團隊重視個人表現，所以決團隊出賽戰略將會是築夢者極大的優勢。

今日到場來賓另有西區扶輪社社長鄭浩任、西區扶輪社社長當選人王博翰，市議員黃露慧、黃大祐、孫貫志、陳家平等貴賓出席加油打氣。而築夢者預計在6月10號返國。此次出征參賽的包含團長田晉瑜、團員田家瑜、黃政嘉、王威智、羅國銓等共5人，也預計透過DreamRunnerz築夢者-DRZ粉絲專頁直播現場賽程。